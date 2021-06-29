УЖАС УЖАСНЫЙ? ⟩ Собчак забыла про фильтры, случайно показав, как на самом деле выглядит ее лицо с морщинами

Пока блогерша никак не ответила на новые выпады в сторону своей внешности, но у неё есть проблемы и поважнее. На днях YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал ролик Ксении за 2019 год, в котором она брала интервью у Андрея Макаревича. В нём служба обнаружила пропаганду наркотиков, хотя, по словам журналистки, там лишь обсуждались ошибки прошлого, а никак не позитивный опыт.