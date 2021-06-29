УЖАС УЖАСНЫЙ? ⟩ Собчак забыла про фильтры, случайно показав, как на самом деле выглядит ее лицо с морщинами
Российская телеведущая хотела порадовать подписчиков роликом о прекрасной погоде, но в итоге добилась обратного результата, сообщает Лайф.
Российская телеведущая хотела порадовать подписчиков роликом о прекрасной погоде, но в итоге добилась обратного результата, сообщает Лайф.
Известная 39-летняя журналистка Ксения Собчак обладает своеобразной внешностью, которую она часто приукрашает косметикой и фотошопом. Однако в своих последних сториз телеведущая так впечатлилась пейзажем, что забыла обо всём.
Она опубликовала в Инстаграме ролик из российского города, в который прилетела на съемки. Место назначения звезда не назвала, решив сделать сюрприз, но показала, насколько там была прекрасная погода. В видео Ксения появилась в голубом платье и с полным макияжем. Глаза журналистки были густо накрашены, а на лице красовался слой тонального крема.
Но отсутствие фильтров и неудачный свет сильно состарили лицо 39-летней звезды, превратив ее в бабушку. А косметика лишь подчеркнула второй подбородок и явные неровности на коже. Этот ролик мгновенно попал во многие паблики и телеграм-каналы, где пользователи Сети были шокированы внешностью Ксении.
Пока блогерша никак не ответила на новые выпады в сторону своей внешности, но у неё есть проблемы и поважнее. На днях YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал ролик Ксении за 2019 год, в котором она брала интервью у Андрея Макаревича. В нём служба обнаружила пропаганду наркотиков, хотя, по словам журналистки, там лишь обсуждались ошибки прошлого, а никак не позитивный опыт.