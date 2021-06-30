Гороскоп на 30 июня для всех знаков Зодиака

Овен

Победите в себе застенчивость и чрезмерную чувствительность. Звезды предупреждают мужчин-Овнов о возможных финансовых потерях. Женщин-Овнов ждет новое знакомство, однако их увлечение не окажется длительным – вероятны разочарование или обида.

Телец

Вероятно, отложенные дела или давние обязательства потребуют немедленного исполнения. Обратите внимание на здоровье, берегите силы и нервы. Опасайтесь сплетен и клеветы. Не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

Близнецы

День несет неожиданные повороты судьбы, поэтому сохраняйте спокойствие и контролируйте ситуацию, которая может привести к принципиальному противостоянию с партнерами или друзьями. Финансовое положение обещает улучшиться.

Рак

Сегодня вам грозят недоразумения на службе. Из-за необоснованных обвинений или критических замечаний ваши терпение и способность плодотворно работать даже в самых тяжелых условиях могут лопнуть. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. От вашей выдержки будет зависеть многое. Не исключено, что ваша скромность мешает вам занять то место, которое вы заслуживаете.

Лев

Гороскоп на сегодня напоминает Львам - мечты должны соответствовать реальности, а непоколебимость жизненных принципов сочетаться с гибкостью в общении. День проходит под знаком познания жизни и худшего в людях – от вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний. Постарайтесь не проявлять агрессию по отношению к окружающим людям и в то же время не так болезненно реагировать на критические замечания в свой адрес.

Дева

Вероятны проблемы, требующие компромиссного решения. Вам, очевидно, именно сегодня придется решать как раз один из таких вопросов. Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного тонуса. Сократите контакты до минимума, исключите случайные знакомства. Широкое общение с людьми может иметь негативные последствия. Возможны всякого рода ошибки и недоразумения.

Весы

Хлопоты и заботы захватят вас целиком. Уделите большое внимание близкому человеку и детям. По возможности воздержитесь от тяжелой пищи и злоупотребления крепкими спиртными напитками. Неумеренность в еде пагубно скажется на самочувствии.

Скорпион

Первая половина дня принесет душевное равновесие. Повысится работоспособность, что благоприятно скажется на укреплении авторитета. Появится возможность оценить все достоинства и недостатки партнеров, критически взглянуть на достигнутые результаты и наметить удачные планы на будущее. Не исключено, что вечером придется столкнуться с мелкими домашними проблемами или решением финансовых вопросов.

Стрелец

Внезапные и непредвиденные расходы или финансовые потери, связанные с риском в коммерческих сделках, отрицательно скажутся на семейном бюджете. Обратите внимание на свое здоровье: возможны легкая депрессия, недомогание, головная боль. Постарайтесь не принимать близко к сердцу вероятную критику – вы не сможете переломить негативные тенденции дня, так как сегодня от вас ничего не зависит.

Козерог

Не исключено, что вас ожидают ошибки и разочарования в личной жизни. Будьте критичны к себе и справедливы по отношению к близким. Противопоказаны настойчивость и физические нагрузки – возможны резкие и внезапные перепады в настроении, мучительные сны, головные боли или отравления. В сфере интимных отношений следует избегать повышенных претензий к партнеру или рискованных поступков, за которые придется дорого расплачиваться.

Водолей

Гороскоп на сегодня советует Водолеям проявить терпение и добросовестность – неблагоприятное сочетание планет может привести к различным неприятностям в сфере профессиональной деятельности. Возможно, события дня будут развиваться не так, как вам хотелось: может возникнуть необходимость непредвиденных финансовых затрат или отношения с близким человеком зайдут в тупик.

Рыбы