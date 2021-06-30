DFM ТЕПЕРЬ И ЗДЕСЬ! ⟩ Танцуй, Ида-Вирумаа!

C 30 июня на частоте 93.8 FM в Ида-Вирумаа звучит самая танцевальная радиостанция столицы. Теперь жители Северо-Востока Эстонии могут 24 часа в сутки наслаждаться самыми свежими и популярными европейскими и российскими DANCE хитами!

Лови DFM в Таллинне на частоте 90.2 FM и в Ида-Вирумаа на 93.8 FM. А еще не забывай, что на сайте dfm.ee тебя ждет и интернет-станция DFM RUSSIAN DANCE, где играют только самые танцевальные русские хиты! DFM! Растанцуем любого!