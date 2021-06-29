Врачи нашли у певицы МакSим признаки еще одной страшной болезни

Стала известна возможная причина ухудшения состояния певицы МакSим. В настоящее время артистка находится в реанимации в искусственной коме и подключена к аппарату ИВЛ. При поступлении вокалистки в частную медицинскую клинику врачи провели звездной пациентке тщательное обследование.

Помимо пневмонии они обнаружили у пациентки признаки серьезного заболевания, поражающего печень. Вокалистка в интервью Борису Корчевникову рассказывала, что после жуткой аварии в 2019 году пристрастилась к алкоголю. В период восстановления она поправилась на 15 килограммов, а ее лицо сильно опухло. Из-за сильных переживаний знаменитость стала пить. «Да, я пила. Я уже не могла встать с кровати. Пила много, и мой организм не был готов к таким испытаниями», - откровенничала она.

Медики предположили, что певица давно страдает этим недугом, и, возможно, он уже в хронической стадии. При этом болезнь, возможно, никак не проявляет себя до недавнего времени. Или же артистка могла считать, что победила заразу, пишет сайт mk.ru.

В настоящее время состояние певицы по-прежнему крайне тяжелое. В какой-то момент медики опасались, что у звездной пациентки может развиться сепсис. К счастью, врачи делают все возможное, чтобы этого избежать.