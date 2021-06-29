Врачи нашли у певицы МакSим признаки еще одной страшной болезни

Стала известна возможная причина ухудшения состояния певицы МакSим. В настоящее время артистка находится в реанимации в искусственной коме и подключена к аппарату ИВЛ. При поступлении вокалистки в частную медицинскую клинику врачи провели звездной пациентке тщательное обследование.
Помимо пневмонии они обнаружили у пациентки признаки серьезного заболевания, поражающего печень. Вокалистка в интервью Борису Корчевникову рассказывала, что после жуткой аварии в 2019 году пристрастилась к алкоголю. В период восстановления она поправилась на 15 килограммов, а ее лицо сильно опухло. Из-за сильных переживаний знаменитость стала пить. «Да, я пила. Я уже не могла встать с кровати. Пила много, и мой организм не был готов к таким испытаниями», - откровенничала она.
Медики предположили, что певица давно страдает этим недугом, и, возможно, он уже в хронической стадии. При этом болезнь, возможно, никак не проявляет себя до недавнего времени. Или же артистка могла считать, что победила заразу, пишет сайт mk.ru.
В настоящее время состояние певицы по-прежнему крайне тяжелое. В какой-то момент медики опасались, что у звездной пациентки может развиться сепсис. К счастью, врачи делают все возможное, чтобы этого избежать.
Несколько дней назад поражение легких достигло 75 процентов. Сейчас эта цифра, по некоторым данным, составляет более 80 процентов. Вокалистку перевели в условную группу «КТ-4», к которой относят всех больных с большой площадью поражения легких. «Сейчас состояние оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких. Каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом. За Мариной установлено круглосуточное наблюдение, ситуацию контролируют очень хорошие врачи», - отмечала помощница певицы.