Вт, 29.06.2021
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ЖЕСТЬ КАК ОНА ЕСТЬ ⟩ Массовая драка на турнире ММА в Москве попала на видео

На ринге. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Словесная перепалка на октагоне перешла в настоящее побоище.

На прошедшем в минувшие выходные в Москве турнире MMA R3 Fighting Championship прямо в октагоне произошла массовая драка. Об этом пишет РИА Новости.

По информации журналистов, потасовка произошла после словесной перепалки между собравшимися в октагоне бойцами. Также к драке подключились и зрители, принявшиеся перепрыгивать прямо через заградительную сетку.

В итоге организаторы смогли остановить побоище и утихомирить участников. О пострадавших в результате драки не сообщается.

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