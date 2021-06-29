ЖЕСТЬ КАК ОНА ЕСТЬ ⟩ Массовая драка на турнире ММА в Москве попала на видео
Словесная перепалка на октагоне перешла в настоящее побоище.
Словесная перепалка на октагоне перешла в настоящее побоище.
На прошедшем в минувшие выходные в Москве турнире MMA R3 Fighting Championship прямо в октагоне произошла массовая драка. Об этом пишет РИА Новости.
По информации журналистов, потасовка произошла после словесной перепалки между собравшимися в октагоне бойцами. Также к драке подключились и зрители, принявшиеся перепрыгивать прямо через заградительную сетку.