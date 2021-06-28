Анна Седокова рассказала, как болезнь сказалась на ее внешности: «Лицо надулось, глаза заплыли»

Приступы крапивницы начались у Анны во время отдыха в Греции. На ее коже появились высыпания, а лицо отекло и так изменилось, что она допускала возникновение проблем на таможне. Но и после возвращения в Россию аллергия не отступила - на днях у певицы случился самый острый приступ за все время. «Мое лицо надулось, губы стали огромными, глаза заплыли, тело покрылось алыми пятнами, которые так кошмарно чешутся, что хочется принять снотворное и просто заснуть», - делилась звезда с подписчиками.