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Анна Седокова рассказала, как болезнь сказалась на ее внешности: «Лицо надулось, глаза заплыли»

Анна Седокова ФОТО: Sysoyev Grigory/COVI

Анне Седоковой в последнее время пришлось столкнуться с проявлениями болезни. Речь идет о сильной аллергической реакции, которая отразилась на внешности певицы и повлияла на привычный образ жизни, пишет Суть Событий.

Приступы крапивницы начались у Анны во время отдыха в Греции. На ее коже появились высыпания, а лицо отекло и так изменилось, что она допускала возникновение проблем на таможне. Но и после возвращения в Россию аллергия не отступила - на днях у певицы случился самый острый приступ за все время. «Мое лицо надулось, губы стали огромными, глаза заплыли, тело покрылось алыми пятнами, которые так кошмарно чешутся, что хочется принять снотворное и просто заснуть», - делилась звезда с подписчиками.

Чтобы справиться с аллергией, Анна Седокова предпринимает различные меры и пытается воздействовать на болезнь с разных сторон. Она побывала в храме, а также прошла процесс очищения в клинике. «Я не сдаюсь. Борюсь», - написала она.

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