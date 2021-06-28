КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ! ⟩ 25 000 евро за организацию праздника: черная икра, дорогущее шампанское - так прошло в Таллинне открытие дизайн-салона Atelier

В новом салоне площадью 380 квадратов представлены тщательно отобранные мебельные бренды, в основном это итальянские фирмы с более чем 100-летней историей. Все дышит роскошью, стабильностью и сладкой жизнью.

Как и сама презентация. Несколько килограммов черной икры были специально закуплены для этого торжественного дня. Но подавал икорный сомелье столь изысканный деликатес довольно странно - смотрите фото.

Максим Тооме

И гости, явно не ожидавшие такого подвоха, старательно пытались слизать икринки с тыльной стороны ладони. Женщины сразу же оставляли следы губной помады на руке, мужчины опасливо втягивали в себя икринки, боясь запачкать свои белоснежные сорочки. Этот элемент шоу повеселил многих, но не все решились на второй подход за «черным золотом». Согласитесь, в таком деле нужен определенный навык. Зато появился отличный повод для общения, все гадали, может, это новый тренд, пришедший к нам неизвестно откуда? Оказалось, что родоначальником трюка с икрой, которую надо слизывать со своей руки, стал шведский бар Punk Royale.

Сколько стоит черная икра в Таллинне? Поставщики черной икры в Эстонию сказали, что цена зависит от многих факторов и колеблется от 500 до 1500 евро за килограмм. А вот именно такая черная икра стоит 1800 евро за кило. Подсчитали затраты?

Максим Тооме

Ищем стоимость шампанского Billecart-Salmon и видим, что можно купить по цене от 44,28 евро до 59,99 евро за бутылку.

Максим Тооме

Собственно дом, куда переехал фешенебельный салон, был построен в 1913 году как котельная гавани, а теперь здесь воплощаются мечты о красивой жилой и рабочей среде. «Увидев это здание, я сразу влюбилась в него. Совершенно уникальное сочетание архитектуры и дизайна», - говорит основатель и владелец ATELIER Пирет Силло.

Максим Тооме

В новом салоне экспонируется, к примеру, образцовая домашняя среда площадью 126,8 м2 фирмы Molten & C (основана в 1934 году), подобных ей в мире всего 55. Хотите стать счастливым обладателем? Входящие в список журнала "Форбс" могут прикупить себе в дом дизайнерскую мебель с отделкой из бархатной кожи компании Baxter, а чтобы музыка услаждала слух - в продаже эстонские динамики ручной работы Estelon, которые идеально впишутся в интерьеры жилища тех клиентов, кто ценит качество и может себе его позволить.