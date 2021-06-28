Василиса Володина предрекла удачу в июле пяти знакам Зодиака
Известный астролог Василиса Володина дала прогноз на июль 2021 года и назвала пять знаков зодиака, которых ждет успех в середине лета.
Известный астролог Василиса Володина дала прогноз на июль 2021 года и назвала пять знаков зодиака, которых ждет успех в середине лета.
Месяц, предупреждает Володина, будет насыщенным на события. Но кому-то повезет в карьере, а кому-то в личной жизни. Хотя в самом начале месяца многим придется трудно. В этот период нужно максимально взять себя в руки и действовать динамично. При этом стоит обратить внимание на благоприятные дни, которые приходятся на: 4, 8, 12, 15-16, 21 и 25 июля и на неблагоприятные дни, выпадающие на 3, 6, 9, 13, 18, 24 и 27 июля. На последние, как сообщает Kleo.ru, лучше ничего не планировать.
Близнецы
У Близнецов начинается приятные период, который даст давно желаемые результаты. Правда, решения в области финансов скорее всего не принесут желаемой прибыли, зато июль сулит либо новые знакомства, либо укрепление уже существующих отношений. Стоит раствориться в романтике.
Рак
Представителям этого знака июль принесет продвижения в карьере. Правда, некоторым придется расплачиваться за это непониманием в семье. Также в июле придется принимать серьезные решения, от которых будет зависеть будущее.
Весы
Удачные дни в июле ожидают и представителей этого знака. Особенно это касается тех Весов, кто занимается не творчеством, а бизнесом. Велика вероятность подписать удачный контракт. Однако нужно стремиться избегать конфликтов внутри семьи.
Стрельцы
Козерог
"Удача ожидает их буквально во всем: от денежных вопросов до личной жизни", - утверждает Василиса Володина. Она рекомендует Козерогам не упустить свой шанс. "Необходимо следовать своей мечте, и она обязательно сбудется", - говорит астролог.