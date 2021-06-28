Беременная сгорела в огне, попал под поезд в Таллинне, сорвался со скалы: восемь российских актеров, погибших во время съемок

Инна Бурдученко. 21 год

Инна не смогла поступить в Киевский театральный институт и устроилась реквизитором в областной театр родного Чернигова. Выходила в массовке, потом ей стали доверять небольшие эпизоды. В результате Бурдученко исполнила мечту и стала студенткой.

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Несмотря на образование, в дебютную картину «Иванна» она попала случайно: ассистент режиссера увидел подходящую девушку на улице. Инна прошла пробы, и ее утвердили на главную роль. Фильм 1959 года имел успех, и актрисе почти сразу же предложили роль в новой картине – «Цветок на камне».

Ее героиня в одном из эпизодов выносила из горящего здания знамя. Пиротехники подготовили все что нужно, подожгли барак. Бурдученко вошла в него, и тут перекрытия обрушились. Вытаскивать ее бросился донецкий шахтер, участвовавший в массовке. Сильно обгорев сам, он вынес актрису из огня. В больницу Инну увезли с 78 процентами ожогов. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, а местные шли нескончаемым потоком, чтобы сдать кровь и поделиться кожей для пересадки. К сожалению, все это не помогло. Мало того, после вскрытия обнаружилось, что Инна была на третьем месяце беременности.

Сергей Бодров-младший. 30 лет

Отец Сергея, известный режиссер Сергей Бодров-старший объяснил сыну, собравшемуся поступать во ВГИК: если ощущаешь в себе страсть к кино, то иди, нет – значит, не твое. И Сергей поступил в МГУ на истфак – изучал историю искусств. Но в кино все равно пришел: сначала сыграл в фильмах своего отца, потом его стали приглашать другие режиссеры. Звали и на телевидение – вести программы. Позже Сергей стал пробовать силы в режиссуре.

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В 2002 году вместе со съемочной группой он уехал в Кармадонское ущелье: работали над картиной «Связной». Ледник сошел, когда они уже собрались ехать в город. Убежать от стихии было невозможно: больше 40 человек из съемочной группы навсегда остались под слоем льда и камней. Жена Сергея долго не верила в его гибель, ведь тела так и не нашли. Но чем больше времени проходило с момента схода ледника, тем сильнее таяла надежда.

Евгений Урбанский. 33 года

В 1950-60-е это был очень востребованный актер. Талант Урбанского ценили театральные режиссеры и их коллеги из кинематографа. В театре Станиславского он был занят практически без выходных. А после дебютной картины «Коммунист» стал нарасхват на съемочных площадках у известных режиссеров, в том числе, Григория Чухрая и Андрея Кончаловского.

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