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Беременная сгорела в огне, попал под поезд в Таллинне, сорвался со скалы: восемь российских актеров, погибших во время съемок

Снимается кино. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Мир кино такой загадочный и притягательный, особенно для тех, кто смотрит на него со стороны. Киноэкспедиции, выбор натуры, съемки - все это кажется таким волшебным и романтичным. Обывателям трудно объяснить, что это тяжелая работа, порой очень опасная и чреватая трагедиями.

Инна Бурдученко. 21 год

Инна не смогла поступить в Киевский театральный институт и устроилась реквизитором в областной театр родного Чернигова. Выходила в массовке, потом ей стали доверять небольшие эпизоды. В результате Бурдученко исполнила мечту и стала студенткой.

ФОТО: скриншот видео

Несмотря на образование, в дебютную картину «Иванна» она попала случайно: ассистент режиссера увидел подходящую девушку на улице. Инна прошла пробы, и ее утвердили на главную роль. Фильм 1959 года имел успех, и актрисе почти сразу же предложили роль в новой картине – «Цветок на камне».

Ее героиня в одном из эпизодов выносила из горящего здания знамя. Пиротехники подготовили все что нужно, подожгли барак. Бурдученко вошла в него, и тут перекрытия обрушились. Вытаскивать ее бросился донецкий шахтер, участвовавший в массовке. Сильно обгорев сам, он вынес актрису из огня. В больницу Инну увезли с 78 процентами ожогов. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, а местные шли нескончаемым потоком, чтобы сдать кровь и поделиться кожей для пересадки. К сожалению, все это не помогло. Мало того, после вскрытия обнаружилось, что Инна была на третьем месяце беременности.

Сергей Бодров-младший. 30 лет

Отец Сергея, известный режиссер Сергей Бодров-старший объяснил сыну, собравшемуся поступать во ВГИК: если ощущаешь в себе страсть к кино, то иди, нет – значит, не твое. И Сергей поступил в МГУ на истфак – изучал историю искусств. Но в кино все равно пришел: сначала сыграл в фильмах своего отца, потом его стали приглашать другие режиссеры. Звали и на телевидение – вести программы. Позже Сергей стал пробовать силы в режиссуре.

ФОТО: скриншот видео

В 2002 году вместе со съемочной группой он уехал в Кармадонское ущелье: работали над картиной «Связной». Ледник сошел, когда они уже собрались ехать в город. Убежать от стихии было невозможно: больше 40 человек из съемочной группы навсегда остались под слоем льда и камней. Жена Сергея долго не верила в его гибель, ведь тела так и не нашли. Но чем больше времени проходило с момента схода ледника, тем сильнее таяла надежда.

Евгений Урбанский. 33 года

В 1950-60-е это был очень востребованный актер. Талант Урбанского ценили театральные режиссеры и их коллеги из кинематографа. В театре Станиславского он был занят практически без выходных. А после дебютной картины «Коммунист» стал нарасхват на съемочных площадках у известных режиссеров, в том числе, Григория Чухрая и Андрея Кончаловского.

ФОТО: скриншот видео

Ленту «Директор» снимали в Узбекистане. Работали под Бухарой: в эпизоде колонна машин двигалась по барханам. Автомобиль героя, которого играл Урбанский, должен был возглавить колонну, обогнав всех. Режиссер предусмотрел в динамичной сцене эффектный прыжок автомобиля с бархана на бархан. Сняли первый дубль. И тут второй режиссер картины Николай Москаленко решил повторить эпизод: ему казалось, что машина недостаточно высоко подпрыгнула. Второй дубль оказался роковым: авто перевернулось, Урбанский получил страшные травмы и скончался по дороге в больницу.

Микаэла Дроздовская. 41 год

Яркая и талантливая актриса Микаэла Дроздовская словно предчувствовала свою смерть. Отправляясь на съемки во Владикавказ (тогда – Орджоникидзе), сказала подруге Алле Будницкой: мол, если что, девчонок моих не бросай. У Микаэлы росли две дочери.

ФОТО: скриншот видео

В гостиничном номере было холодно, и актриса включила все обогреватели. Не согревшись, Дроздовская решила дополнить их мощными осветительными приборами. От них и загорелось ее одеяло. Актриса отравилась угарным газом и сильно обгорела. Ее отправили срочным рейсом в Москву, но сделать ничего уже было нельзя.

Василий Шукшин. 45 лет

Простой парень из алтайского села сумел не зарыть свой талант в землю. Писатель, сценарист, актер, драматург, режиссер – Шукшин добился успеха в нескольких сферах. Его талант признавали коллеги, его харизма притягивала миллионы зрителей, становившихся поклонниками.

ФОТО: скриншот видео

В 1974 году Шушкин уехал на съемки картины «Они сражались за Родину» в Волгоградскую область. Полугодовая экспедиция уже подходила к концу, когда Василия Макаровича нашли мертвым в каюте теплохода «Дунай», где жили артисты. Он умер от сердечной недостаточности.

Андрей Ростоцкий. 45 лет

Сын известных родителей, талантливый, спортивный. Он был не только актером, режиссером, но и каскадером, любил ставить трюки и умел просчитывать опасность, не позволяя себе легкомысленности. Однако жизнь его оборвалась страшно и нелепо.

ФОТО: скриншот видео

Андрей Ростоцкий выбирал натуру для съемок картины «Моя граница». Поехал с водителем осматривать горы в районе сочинской Красной Поляны. Легко взбежал на скалу, увидев нужный ему пейзаж, и… внезапно сорвался, пролетев несколько метров. Полученные травмы были не совместимы с жизнью.

Юрий Гусев. 54 года

Это тот случай, когда человек не сразу осознал свое призвание. Юрий Гусев учился в электромеханическом техникуме, и после армии работал по полученной специальности несколько лет. Но уж очень любил художественную самодеятельность. И в результате в 25 лет стал студентом вечернего отделения Щепкинского училища, совмещая пока работу в радиотехническом институте с обучением тайнам актерского мастерства.

ФОТО: скриншот видео

После окончания театрального Гусева взяли в Театр им. Моссовета. Но в кино он оказался более востребован. На его счету около ста картин. Кинематограф артиста и сгубил. В 1991-м он был на съемках в Ташкенте. И ему даже не требовалось выполнять какой-то трюк. Он просто неудачно оступился, упал и умер на месте от перелома основания черепа.

Александр Чекаевский. 58 лет

Уроженец Архангельска учился, жил и работал в Ленинграде. Был востребован в театре, а первую роль в кино сыграл еще в 1928 году.

В 1963-м Александр Чекаевский отправился в Эстонию – на съемки картины «Гамлет» Григория Козинцева. Ему досталась роль актера странствующего театра. В поселке Кейла-Йоа, рядом с которым велась работа, актер попал под колеса поезда.

ФОТО: скриншот видео
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