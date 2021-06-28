Беременная сгорела в огне, попал под поезд в Таллинне, сорвался со скалы: восемь российских актеров, погибших во время съемок

Микаэла Дроздовская. 41 год
Яркая и талантливая актриса Микаэла Дроздовская словно предчувствовала свою смерть. Отправляясь на съемки во Владикавказ (тогда – Орджоникидзе), сказала подруге Алле Будницкой: мол, если что, девчонок моих не бросай. У Микаэлы росли две дочери.
В гостиничном номере было холодно, и актриса включила все обогреватели. Не согревшись, Дроздовская решила дополнить их мощными осветительными приборами. От них и загорелось ее одеяло. Актриса отравилась угарным газом и сильно обгорела. Ее отправили срочным рейсом в Москву, но сделать ничего уже было нельзя.
Простой парень из алтайского села сумел не зарыть свой талант в землю. Писатель, сценарист, актер, драматург, режиссер – Шукшин добился успеха в нескольких сферах. Его талант признавали коллеги, его харизма притягивала миллионы зрителей, становившихся поклонниками.
В 1974 году Шушкин уехал на съемки картины «Они сражались за Родину» в Волгоградскую область. Полугодовая экспедиция уже подходила к концу, когда Василия Макаровича нашли мертвым в каюте теплохода «Дунай», где жили артисты. Он умер от сердечной недостаточности.
Сын известных родителей, талантливый, спортивный. Он был не только актером, режиссером, но и каскадером, любил ставить трюки и умел просчитывать опасность, не позволяя себе легкомысленности. Однако жизнь его оборвалась страшно и нелепо.
Андрей Ростоцкий выбирал натуру для съемок картины «Моя граница». Поехал с водителем осматривать горы в районе сочинской Красной Поляны. Легко взбежал на скалу, увидев нужный ему пейзаж, и… внезапно сорвался, пролетев несколько метров. Полученные травмы были не совместимы с жизнью.
Это тот случай, когда человек не сразу осознал свое призвание. Юрий Гусев учился в электромеханическом техникуме, и после армии работал по полученной специальности несколько лет. Но уж очень любил художественную самодеятельность. И в результате в 25 лет стал студентом вечернего отделения Щепкинского училища, совмещая пока работу в радиотехническом институте с обучением тайнам актерского мастерства.
После окончания театрального Гусева взяли в Театр им. Моссовета. Но в кино он оказался более востребован. На его счету около ста картин. Кинематограф артиста и сгубил. В 1991-м он был на съемках в Ташкенте. И ему даже не требовалось выполнять какой-то трюк. Он просто неудачно оступился, упал и умер на месте от перелома основания черепа.
Александр Чекаевский. 58 лет
Уроженец Архангельска учился, жил и работал в Ленинграде. Был востребован в театре, а первую роль в кино сыграл еще в 1928 году.
В 1963-м Александр Чекаевский отправился в Эстонию – на съемки картины «Гамлет» Григория Козинцева. Ему досталась роль актера странствующего театра. В поселке Кейла-Йоа, рядом с которым велась работа, актер попал под колеса поезда.