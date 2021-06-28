ВРЕМЯ ПРИШЛО ⟩ Клуб Hollywood открывает свои двери!
В отличие от многих других центров ночной жизни, Club Hollywood - это клуб, предлагающий безопасную среду, веселые вечеринки и качественный сервис.
В отличие от многих других центров ночной жизни, Club Hollywood - это клуб, предлагающий безопасную среду, веселые вечеринки и качественный сервис.
Клуб Hollywood 2 июля начнет свою программу с больших KICK OFF мероприятий, которые продлятся два дня. В пятницу, 2 июля, за пультом ди-джея можно увидеть Энди Кейна, лидера групп Whogaux, Pinnaka и Ou Snap, известного также по группе Wateva, и Герт Лилле, известную по Aloha House Party.
В субботу, 3 июля, атмосферу клуба будет поддерживать знаменитый тиктокер Reispass и Энди Кейн.