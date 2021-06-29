Предательство и подлость: четыре знака Зодиака ждет опасный июль

У Стрельцов не все идет гладко в отношениях. Вы можете пострадать от своего же избранника или избранницы. Вам давно пора снять «розовые очки» и увидеть реальность. Возможно, этот шаг приведет к расставанию с партнером. На работе также возможно предательство со стороны сослуживцев, а еще подлость в судах. Будьте настороже.