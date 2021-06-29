Предательство и подлость: четыре знака Зодиака ждет опасный июль
Меркурий приближается к Нептуну, а это значит, что с 6 июля возрастают риски мошенничества и обмана, сообщают астрологи. Под удар попадают четыре знака Зодиака.
Меркурий приближается к Нептуну, а это значит, что с 6 июля возрастают риски мошенничества и обмана, сообщают астрологи. Под удар попадают четыре знака Зодиака.
Второй месяц лета таит в себе опасности для Дев. Представители этого знака Зодиака могут пострадать от сплетен и скандалов. Высок риск того, что коллеги по работе попытаются оболгать вас, чтобы лишить авторитета и должности. Тщательно проверяйте всю информацию перед публичными выступлениями, иначе можете стать жертвой обмана. 23 июля Юпитер образует квадратуру Лилит - это означает рост рисков превышения полномочий со стороны начальства и зависти окружающих, уточнили специалисты.
Водолеи, берегите свои средства. Звезды в июле сулят вам мошенничество в процессе заключения сделок, возможны и кражи. Финансовая ситуация обернется не в вашу пользу, сообщает
Козерогам тоже не помешает в июле опасаться карманников. Вероятно, в транспорте у вас украдут какую-то мелочь, но настроение это все равно испортит. Также возможно предательство со стороны семьи. Вы можете узнать о самых близких людях крайне неприятную информацию.