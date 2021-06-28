ОПАСНО! ⟩ Покупаете лесные ягоды с рук? На землянике и чернике может быть смертельно опасный глист

Это не значит, что об ароматной землянике и малине, нежной чернике, бруснике нужно забыть. Но вот есть лесные ягоды, приобретенные с рук, на рынках или заказанные в Интернете, в свежем виде не стоит. А если вы собираете ягоды сами, то знайте, что можно брать только те, что не касались земли. Не рекомендуется собирать плоды и с низко опустившихся веток: такие лесные ягоды могут быть заражены личинками лисьего солитера – ленточными червями рода Echinococcus. Паразиты могут вызывать тяжелое поражение печени, почек, легких и головного мозга – эхинококкоз. Эта одна из самых опасных для человека глистных инвазий, которая может привести к смерти.

Что нужно знать о эхинококкозе