Пн, 28.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

ОПАСНО! ⟩ Покупаете лесные ягоды с рук? На землянике и чернике может быть лисий солитер

Земляника. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock
Кто не любит полакомиться земляникой и черникой из леса? Эти ягоды вкусны и полезны. Но будьте осторожны – лесные ягоды могут быть заражены гельминтами, предупреждает «Домашний Очаг».

Это не значит, что об ароматной землянике и малине, нежной чернике, бруснике нужно забыть. Но вот есть лесные ягоды, приобретенные с рук, на рынках или заказанные в Интернете, в свежем виде не стоит. А если вы собираете ягоды сами, то знайте, что можно брать только те, что не касались земли. Не рекомендуется собирать плоды и с низко опустившихся веток: такие лесные ягоды могут быть заражены личинками лисьего солитера – ленточными червями рода Echinococcus. Паразиты могут вызывать тяжелое поражение печени, почек, легких и головного мозга – эхинококкоз. Эта одна из самых опасных для человека глистных инвазий, которая может привести к смерти.

Что нужно знать о эхинококкозе

Эхинококкоз – паразитарное поражение печени личинками ленточных червей, где они образуют кисты, которые могут расти, разрываться, воспаляться и даже метастазировать, подобно злокачественным опухолям. Коварность заболевания в том, что человек долгие годы может не знать о наличии у него эхинококкоза. Инкубационный период после инфицирования может длиться до десяти лет и еще долгие годы киста может расти, не выдавая себя. Если заболевание обнаружено слишком поздно, особенно если речь идет о метастазирующих кистах, то помочь человеку сложно. В некоторых случаях оперативное и медикаментозное лечение носят скорее паллиативный характер. Выявить заболевание можно с помощью лабораторного анализа крови на антитела к эхинококку, ультразвуковой и лучевой диагностики. Всего существует четыре формы эхинококкоза. Но для людей опасны две из них.

Симптомы 

 

Если кисты расположены в печени, то больной будет испытывать общие признаки печеночной недостаточности и может жаловаться на:

  • боли в животе
  • тошноту
  • рвоту
  • общее недомогание

Если кисты локализованы в легких, то наблюдаются:

  • хронический кашель
  • боли в груди
  • одышку

Соответственно, если кисты образовались в других органах, то симптомы могут быть самыми разнообразными. Они зависят от размера, количества кист и того, какое давление они оказывают на окружающие ткани. Имеются и неспецифические признаки эхинококкоза:

  • слабость
  • потеря веса
  • анорексия

Как происходит заражение

Способ передачи гельминтов – фекально-оральный. На лесные ягоды личинки ленточных червей попадают с пометом диких животных. Ленточные черви Echinococcus проходят личиночные стадии развития в теле промежуточных хозяев – травоядных и всеядных.

Человек является случайным промежуточным хозяином и не может заразить эхинококкозом людей или животных. Личинки паразитов закапсулированы в кистах и не выходят наружу с фекалиями.

Окончательные хозяева данных гельминтов – хищники. В их кишечнике обитают половозрелые черви. Их яйца попадают в землю и воду, а также на травы, кустарники и их плоды вместе с фекалиями. Растения поедают травоядные и всеядные животные и цикл повторяется.

Кто чаще всего заражает паразитами лесные ягоды
  • Лисицы – основные конечные дикие хозяева Echinococcus в Европе и России. Финские паразитологи обнаружили, что 30% популяции лис заражены.
  • Мыши. Промежуточными хозяевами ленточных червей являются мелкие млекопитающие, которых поедают лисицы. Преимущественно, это грызуны и, в частности, полевые мыши. Этих грызунов также ловят другие животные – песцы, волки, шакалы, еноты, а также кошки и собаки.

Профилактика эхинококкоза

 

Чистота – залог здоровья! Это правило всегда актуально. Чтобы избежать заражения, нужно придерживаться элементарных правил гигиены: мыть руки перед едой, после возращения домой. Не ходить по дому в уличной обуви и тем более в той, в которой вы ходили в лес, поле сад, огород.

Потенциально опасно:

  • есть дикие ягоды прямо с куста
  • собирать ягоды с нижних веток и/или лежащие на земле
  • есть сырыми приобретенные дикие ягоды
  • срывать и есть немытыми лесные и полевые травы, грызть соломинки
  • пить сырую воду
  • срывать, подбирать с земли и сразу есть фрукты
  • есть немытые овощи, в том числе листовые (зелень)

Как правильно мыть ягоды

Сначала ягоды перебирают, все мятые, перезревшие ягоды можно использовать только после термической обработки, например, для варенья. Чтобы смыть с ягод всю грязь и, возможно, личинки, вам потребуется:

  • дуршлаг
  • емкость с холодной водой
  • тазик с умеренно горячей водой (ягоды не должны свариться)
  • доступ к проточной воде

Процесс мытья ягод займет время. Но мы уверены, что после прочтения данной статьи, вам не будет жалко нескольких минут. Итак, как же мыть ягоды по всем правилам?

  1. Уложите ягод на дуршлаг в 1 (один!) слой
  2. Промывайте под проточной водой 5 минут (с помощью душа делать это удобнее)
  3. Затем поочередно опускайте дуршлаг с ягодами в емкости с горячей и холодной водой
Такие «контрастные ванны» помогут удалить личинки и микробы. Обмакнуть ягоды в каждую емкость следует по три раза, примерно на 3--5 секунд. После этого обсушите ягоды и ешьте с удовольствием!
НАВЕРХ
Back