ОПАСНО! ⟩ Покупаете лесные ягоды с рук? На землянике и чернике может быть лисий солитер

Это не значит, что об ароматной землянике и малине, нежной чернике, бруснике нужно забыть. Но вот есть лесные ягоды, приобретенные с рук, на рынках или заказанные в Интернете, в свежем виде не стоит. А если вы собираете ягоды сами, то знайте, что можно брать только те, что не касались земли. Не рекомендуется собирать плоды и с низко опустившихся веток: такие лесные ягоды могут быть заражены личинками лисьего солитера – ленточными червями рода Echinococcus. Паразиты могут вызывать тяжелое поражение печени, почек, легких и головного мозга – эхинококкоз. Эта одна из самых опасных для человека глистных инвазий, которая может привести к смерти.
Что нужно знать о эхинококкозе
Эхинококкоз – паразитарное поражение печени личинками ленточных червей, где они образуют кисты, которые могут расти, разрываться, воспаляться и даже метастазировать, подобно злокачественным опухолям. Коварность заболевания в том, что человек долгие годы может не знать о наличии у него эхинококкоза. Инкубационный период после инфицирования может длиться до десяти лет и еще долгие годы киста может расти, не выдавая себя. Если заболевание обнаружено слишком поздно, особенно если речь идет о метастазирующих кистах, то помочь человеку сложно. В некоторых случаях оперативное и медикаментозное лечение носят скорее паллиативный характер. Выявить заболевание можно с помощью лабораторного анализа крови на антитела к эхинококку, ультразвуковой и лучевой диагностики. Всего существует четыре формы эхинококкоза. Но для людей опасны две из них.
Если кисты расположены в печени, то больной будет испытывать общие признаки печеночной недостаточности и может жаловаться на:
- боли в животе
- тошноту
- рвоту
- общее недомогание
Если кисты локализованы в легких, то наблюдаются:
- хронический кашель
- боли в груди
- одышку
Соответственно, если кисты образовались в других органах, то симптомы могут быть самыми разнообразными. Они зависят от размера, количества кист и того, какое давление они оказывают на окружающие ткани. Имеются и неспецифические признаки эхинококкоза:
- слабость
- потеря веса
- анорексия
Как происходит заражение
Способ передачи гельминтов – фекально-оральный. На лесные ягоды личинки ленточных червей попадают с пометом диких животных. Ленточные черви Echinococcus проходят личиночные стадии развития в теле промежуточных хозяев – травоядных и всеядных.
Человек является случайным промежуточным хозяином и не может заразить эхинококкозом людей или животных. Личинки паразитов закапсулированы в кистах и не выходят наружу с фекалиями.
Окончательные хозяева данных гельминтов – хищники. В их кишечнике обитают половозрелые черви. Их яйца попадают в землю и воду, а также на травы, кустарники и их плоды вместе с фекалиями. Растения поедают травоядные и всеядные животные и цикл повторяется.
- Лисицы – основные конечные дикие хозяева Echinococcus в Европе и России. Финские паразитологи обнаружили, что 30% популяции лис заражены.
- Мыши. Промежуточными хозяевами ленточных червей являются мелкие млекопитающие, которых поедают лисицы. Преимущественно, это грызуны и, в частности, полевые мыши. Этих грызунов также ловят другие животные – песцы, волки, шакалы, еноты, а также кошки и собаки.
Профилактика эхинококкоза
Чистота – залог здоровья! Это правило всегда актуально. Чтобы избежать заражения, нужно придерживаться элементарных правил гигиены: мыть руки перед едой, после возращения домой. Не ходить по дому в уличной обуви и тем более в той, в которой вы ходили в лес, поле сад, огород.
Потенциально опасно:
- есть дикие ягоды прямо с куста
- собирать ягоды с нижних веток и/или лежащие на земле
- есть сырыми приобретенные дикие ягоды
- срывать и есть немытыми лесные и полевые травы, грызть соломинки
- пить сырую воду
- срывать, подбирать с земли и сразу есть фрукты
- есть немытые овощи, в том числе листовые (зелень)
Как правильно мыть ягоды
Сначала ягоды перебирают, все мятые, перезревшие ягоды можно использовать только после термической обработки, например, для варенья. Чтобы смыть с ягод всю грязь и, возможно, личинки, вам потребуется:
- дуршлаг
- емкость с холодной водой
- тазик с умеренно горячей водой (ягоды не должны свариться)
- доступ к проточной воде
Процесс мытья ягод займет время. Но мы уверены, что после прочтения данной статьи, вам не будет жалко нескольких минут. Итак, как же мыть ягоды по всем правилам?
- Уложите ягод на дуршлаг в 1 (один!) слой
- Промывайте под проточной водой 5 минут (с помощью душа делать это удобнее)
- Затем поочередно опускайте дуршлаг с ягодами в емкости с горячей и холодной водой