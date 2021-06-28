ВОСХИТИТЕЛЬНО! ⟩ Волочкова измерила ширину яхты своим шпагатом

Театральный сезон давно закрыт, а это значит, летние каникулы можно провести, как душе угодно. Балерина Анастасия Волочкова, несмотря на сложную обстановку с COVID-19, не стала закрываться дома. Она приняла участие в необычных состязаниях — спортивной регате, и конечно рассказала об этом в Instagram.

Она сообщила, что прогуляться на парусниках ее пригласили добрые друзья. Свою команду на соревнованиях Волочкова официально окрестила «Шпагатом на лодке» и неспроста. Во время заплыва артистка то и дело радовала присутствующих своим коронным экзерсисом.

Вот, например, на очередном фото 45-летняя Анастасия позирует в лимонно-апельсиновом мини-бикини. Ее длинные ноги простираются от одного края «лодочки» до другого — просто поразительно!

«Я так люблю воду! Волшебная регата! Мы заняли пятое место. Это был нереально позитивный день!» — делилась впечатлениями с фанатами балерина.

Но они, конечно, смотрели не на красоту воды…

Пользователи сети в комментариях разделились на две большие группы. Одни хвалили звезду за прекрасную физическую форму и раскрепощенность, а другие призывали «наконец-то быть скромнее».