ВОСХИТИТЕЛЬНО! ⟩ Волочкова измерила ширину яхты своим шпагатом
Известную балерину пригласили поучаствовать в регате. Соревнования получились очень интересными, пишет Пятый канал.
Известную балерину пригласили поучаствовать в регате. Соревнования получились очень интересными, пишет Пятый канал.
Театральный сезон давно закрыт, а это значит, летние каникулы можно провести, как душе угодно. Балерина Анастасия Волочкова, несмотря на сложную обстановку с COVID-19, не стала закрываться дома. Она приняла участие в необычных состязаниях — спортивной регате, и конечно рассказала об этом в Instagram.
Она сообщила, что прогуляться на парусниках ее пригласили добрые друзья. Свою команду на соревнованиях Волочкова официально окрестила «Шпагатом на лодке» и неспроста. Во время заплыва артистка то и дело радовала присутствующих своим коронным экзерсисом.
Вот, например, на очередном фото 45-летняя Анастасия позирует в лимонно-апельсиновом мини-бикини. Ее длинные ноги простираются от одного края «лодочки» до другого — просто поразительно!
«Я так люблю воду! Волшебная регата! Мы заняли пятое место. Это был нереально позитивный день!» — делилась впечатлениями с фанатами балерина.
Но они, конечно, смотрели не на красоту воды…
Пользователи сети в комментариях разделились на две большие группы. Одни хвалили звезду за прекрасную физическую форму и раскрепощенность, а другие призывали «наконец-то быть скромнее».
Впрочем, Волочкову их слова нисколько не трогали: разве бывают в жизни такие моменты, когда никто не критикует? «Дни.ру» напоминает, что не так давно балерина выпустила сольный альбом — душе просто захотелось петь. Тогда противники селебрити тоже устроили перепалку в сети. Правда, вместе с ростом числа гневных комментариев росло и количество просмотров ролика артистки. Чем не хорошая пиар-кампания?