ШОК! ⟩ Голый и бесстыжий: Моргенштерн разделся перед родителями невесты на борту частного самолета

Недавно эпатажный рэпер Моргенштерн, он же Алишер Валиев, сообщил о помолвке со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной.

Последняя разорвала шаблон и сама сделала ему предложение оформить отношения. Столь неожиданное и приятное событие произошло на первом для Алишера шаббате в синагоге. После этого теперь уже жених и невеста сели в частный самолет и отправились знакомиться с будущими тестем и тещей.

Сегодня же Моргенштерн опубликовал на своей странице в Instagram фото с частного самолета обратного рейса в Москву. На сей раз компанию ему составили уже не только невеста и его мать, но и родители Дилары. И все бы ничего, но любитель шокировать публику решил не щадить и своих будущих родственников, устроив баню прямо на борту самолета.

Из поста артиста следует, что он решил не дожидаться запланированного мероприятия и устроил парилку прямо на борту самолета. При этом был совершенно голый и в таком виде, не стесняясь, щеголял перед родителями Дилары.

Последние же, как видно на ряде снимков, испытали целый букет чувств. Это и смущение, и шок одновременно от увиденного. Они явно не ожидали такого поворота событий. «Зачем лететь в баню на частном самолете, если баню можно сделать в нем», — отметил Моргенштерн.