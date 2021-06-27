Умерла актриса из сказки «Двенадцать месяцев»

Актриса скончалась в субботу, 26 июня, в Санкт-Петербурге. О том, когда и где похоронят заслуженную артистку России, пока неизвестно. Причины ее смерти также не раскрываются, пишет Lenta.ru.

В сообщении коллектива театра говорится, что недавно состоялась премьера спектакля «Восемь любящих женщин», и в нем сыграла Попова. Ее коллеги много говорили о планах на будущее, но произошло «такое внезапное горе, такая невосполнимая потеря». Актриса была «родным» человеком для «Балтийского дома». Ее близким коллеги выразили соболезнования.

Наталья Попова — известная советская и российская актриса театра и кино, родилась 26 мая 1949 года. Артистка снималась во многих кинолентах. Например, в сказке «Двенадцать месяцев», «Наш бронепоезд», «Тамбовская волчица», «Врача вызывали?», «Скандальное происшествие».