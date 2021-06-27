Михалков предложил Бузовой поработать няней или билетершей

Режиссер раскритиковал решение художественного руководителя театра Эдуарда Боякова взять Бузову в спектакль «ради хайпа». «Можете представить себе Станиславского, Немировича-Данченко или Вахтангова, которые берут в театр в свой спектакль непрофессионального актёра "ради хайпа"?», — задался вопросом Михалков в программе «Бесогон». Он предположил, что 23 миллиона подписчиков Бузовой в Instagram «в театр вообще не ходят, по крайней мере во МХАТ», пишет Lenta.ru.

Также Михалков прокомментировал заявление заместителя худрука театра Захара Прилепина о том, что во МХАТе над Бузовой взяли шефство. «Я понимаю и юмор, и иронию. Но, может, чтобы перевоспитывать человека, сначала взять его кем-то попроще? Нянечкой, билетершей или кем-то еще?», — предложил режиссер.

По его мнению, Бузову не следует «перевоспитывать» за счет зрителей. «Почему такое невероятное пренебрежение к актерскому делу, тяжелейшему делу?», — возмутился Михалков, добавив, что пригласить Бузову в спектакль — все равно, что устроить на работу офтальмологом в больницу.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков призвал переименовать Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького после того, как певица Ольга Бузова сыграла на его сцене в спектакле «Чудесный грузин». «"Звезда МХАТа Бузова" звучит чудовищно, даже при всем сарказме этого словосочетания. Пора переименовывать театр», — выразил мнение Пушков.