Гороскоп на 27 июня: отложите планы и проведите день с семьей

Удадутся на славу праздники, вечеринки, официальные торжественные мероприятия. Можно планировать на этот день поездки, походы по магазинам, занятия спортом; звезды обещают, что эмоциональный фон будет благоприятным и стабильным.

Овен

Овны легко завязывают знакомства и наслаждаются общением. Сегодня вы будете на виду, легко привлечете внимание к своим достоинствам, очаруете любого, кто вам понравится. Звезды советуют не засиживаться дома, отдать предпочтение активному отдыху, не тратить время на сожаления о прошедших днях. В неформальной обстановке можно обсудить и деловые вопросы; вероятно получение предложений, которые позволят вам превратить свое хобби в источник доходов.

Нежелательно приобретать крупные вещи, предназначенные не для вас лично, а для всей семьи; зато в мелких тратах вы можете себя не ограничивать. Поездки потребуют осторожности, но мелкие неприятности в пути не испортят вам настроения.

Телец

Очень сложным будет день для тех, кому предстоит встреча с друзьями или романтическое свидание. Даже людей, близких вам по духу, понять чрезвычайно трудно; велика вероятность мелких ссор, возможны и серьезные конфликты из-за совершеннейших пустяков. Склонность к поспешным выводам мешает вам принимать правильные решения, вы даете необдуманные обещания и верите всем слухам и сплетням, которые слышите.

День подходит для поездок, в особенности – организованных лично вами. Будьте готовы действовать самостоятельно, спокойно относитесь к критике в свой адрес. Близкие склонны судить вас слишком строго; это временное явление, которое вскоре станет лишь неприятным воспоминанием.

Близнецы

Сильны позитивные тенденции, день может быть очень приятным. Близнецов порадуют встречи с друзьями и романтические свидания, звезды говорят о высокой вероятности новых знакомств, интересных встреч. Не бойтесь доверять людям: сегодня вы не будете обмануты. Возрастает творческий потенциал, однако не стоит торопиться с воплощением в жизнь идей, касающихся смены имиджа – едва ли результат оправдает ваши ожидания.

Благоприятна атмосфера в семье, близкие готовы разделить ваши увлечения, посвятить свободное время общему, важному для всех делу. Влюбленные наслаждаются взаимопониманием, легко угадывают желания и мысли друг друга. Ждите приятных подарков.

Рак

Хороший день, не связанный ни с неприятностями, ни с серьезными потрясениями. У вас не будет причин для сожалений, зато возможность исправить допущенные ранее ошибки представится непременно. Действуйте решительно, когда речь идет о деньгах, инвестициях и покупках, отстаивайте свою точку зрения, даже если родственники будут против – развитие событий покажет, что именно ваша позиция была абсолютно верной.

Эмоциональный фон стабилен, настроение будет хорошим. Те, кто собирается посетить вечеринку или принять гостей, получат массу удовольствия. Высокий жизненный тонус позволяет легко справляться с любыми проблемами, а умение радоваться мелочам окрашивает день в особенно приятные тона.

Лев