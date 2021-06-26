Пригожин назвал секс спасением от летней жары

По мнению знаменитости, интимная близость не только может, но и должна быть между партнерами при аномально высоких температурах. «Это особое состояние. Я призываю заниматься сексом чаще», — сказал супруг певицы Валерии. При этом он не стал сообщать журналистам, как часто сам прибегает к такому способу борьбы со зноем, пишет Lenta.ru.