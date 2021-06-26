Актер Александр Ивашкевич: «Людям негде надышаться… Им нужны островки с живым воздухом!»
Размышления ведущего актера Русского театра Эстонии Александра Ивашкевича о том, что нам принес период пандемии и что сегодня театр может дать зрителю:
Размышления ведущего актера Русского театра Эстонии Александра Ивашкевича о том, что нам принес период пандемии и что сегодня театр может дать зрителю:
«У нас в театре есть спектакль «Пять вечеров», который идет уже 10 лет при полных залах. Причем, длина его – 3 часа 40 минут – это очень много. Он для людей и про людей. Мы меняемся – и спектакль растет вместе с нами. И люди приходят снова и снова, некоторые по много раз. Плачут, обмениваются мнениями. Театр нужен для живого общения. А сегодня этого искреннего общения мало. Люди скучают по тому, что они видят у нас в театре. Они хотят это видеть в своей жизни – любовь, юмор, чувства.
У меня случилось так, что в период пандемии проболел месяц. Была высокая температура, дважды вызывал скорую помощь. Дней 10 было очень тяжело, но, к счастью, обошлось без больницы. Конечно, подобные вещи заставляют заняться тем, чего не видно – своей душой. А что происходит? А зачем ты здесь? Сегодня ты здесь, а завтра может просто не проснешься. Была небольшая паника , и в то же время пришло понимание, что надо жить как-то красиво, достойно. Конечно, все это стимулирует тебя на важные вещи – взять да сказать то, что думаешь, не терпеть, найти смелость, чтобы решить проблему, так как нет времени ждать, пока она решится кем-то.
Подобные вещи помогают больше доверять себе и заниматься своей жизнью. Потому что это такое сокровище! Когда у нас чего-то нет, мы плачем. Когда есть – забываем, что может и не быть. Кризисы вообще полезны и нужны сами по себе. Это я не к тому говорю, что их поддерживаю. Многие потеряли родных, бизнесы, здоровье – все это очень печально. Но раз это нам посылается, надо делать какие-то выводы.
У меня вывод такой: если я нахожусь в море, в лодочке, и вдруг начался шторм, просто надо понять, куда ставить парус. Его надо ставить, чтобы знать, куда дальше двигаться.
Когда я играл Тарковского (спектакль «Одна летняя ночь в Швеции», поставленный к юбилею Андрея Тарковского), то много изучал его мысли, понимание жизни, пересмотрел воспоминания и дневники. Есть у него фраза, которая для меня сейчас важнее всего. Искусство – это тоска человека по совершенству.
Это и мое кредо. Я не хочу показывать зрителю, насколько мы ничтожны, грязны, гнилы. Да, это сейчас везде и повсюду. Театр, телевидение, кино нуждаются в героях, за которыми хочется идти – к хорошему. Не просто к богатому, удобному, многолайковому контенту. Нет, это неинтересно. Ты должен делать что-то на пользу себе, близким, стране. А в силу того, что у нас такое время сегодня… В силу того, что у всех сейчас забрали будущее и никто не знает, что будет завтра, люди немножко потерялись. Мне хочется, чтобы зрители пришли в театр, и им захотелось подражать тому, что увидели. Нам надо выходить в более устойчивое состояние, чтобы человек понимал – я нужен, я есть, и я могу быть таким».
Главное – человек и его душа
Актеры Русского театра Эстонии сейчас в отпуске до августа, но уже поставлены три спектакля, которыми откроется сезон в августе. Буквально несколько дней назад у Александра Ивашкевича состоялись два концерта в центре знаменитого эстонского композитора Арво Пярта (Arvo Pärdi Keskus), пишет Mixnews.lv.
«Я рекомендую всем , кто приедет из Латвии к нам в Эстонию, посетить это место. Оно уникальное. Сам Арво Пярт сюда часто заходит, а он один из самых исполняемых в мире классиков при жизни. Акустика в центре так хороша, что в зале на 150 мест мы работали без подзвучки. Такой звук идет, что и мысли рождаются удивительные.
Это были концерты, где я играю и пою с моим помощником – эстонским гитаристом Кристо Кяо. Нам хотелось вернуть людям идеи и мысли прекрасных поэтов Серебряного века, а также Булата Окуджавы, Евгения Бачурина и других. Вернуть ощущение, что в мире главное – человек и его душа, развитие его души. Мы сейчас так активно занимаемся телом, демонстрируя всем свои возможности и качества, но забываем, что тело мы оставляем в этом миру, а надо что-то накапливать в душе – то, с чем придется уйти. Душа – как раз то, чем нужно заниматься. А тело – хорошо, чтобы наша душа в нем комфортно себя чувствовала.
Мне кажется, что должны быть такие островки, где люди могут вдохнуть живой воздух. Потому что все заполонилось дешевыми песенками типа «Я тебе любовь покажу, мир приди ко мне» и т.д.. На этом уровне деградация происходит такая, что людям негде надышаться. Я тоже нуждаюсь в этом. У нас было два концерта – и они прошли по-разному, потому что пришли самые разные неслучайные зрители. В такие моменты происходит обмен энергией, диалоги, мы начинаем по-другому общаться. Просто катарсис.
Арво Пярт – православный эстонец. В его центре есть маленькая церквушка, библиотека с книгами на эстонском , русском, английском, немецком – те, через которые он познавал мир. Это такой театр, где надо побывать. В декабре мы обязательно сделаем рождественские вечера в этом зале. Приезжайте!»
Полностью программу с Александром Ивашкевичем на радио Baltkom можно послушать ЗДЕСЬ!
Актер Русского театра Эстонии Александр Ивашкевич – исполнитель роли профессора Хиггинса в спектакле Рижского русского театра драмы им. М. Чехова «Моя прекрасная леди». Генри Хиггинса он сыграл также в спектакле Русского театра Эстонии (режиссер обоих спектаклей – Алла Сигалова). А также в его актерском багаже – роли Ярослава Мудрого, князя Курбского, Виконта де Вальмона, Чацкого, Дон Жуана и еще десятков ролей. За роль князя Мышкина в спектакле «Идиот» в 2000 году Ивашкевич был признан «Лучшим актером Эстонии».