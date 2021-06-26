Актер Александр Ивашкевич: «Людям негде надышаться… Им нужны островки с живым воздухом!»

«У нас в театре есть спектакль «Пять вечеров», который идет уже 10 лет при полных залах. Причем, длина его – 3 часа 40 минут – это очень много. Он для людей и про людей. Мы меняемся – и спектакль растет вместе с нами. И люди приходят снова и снова, некоторые по много раз. Плачут, обмениваются мнениями. Театр нужен для живого общения. А сегодня этого искреннего общения мало. Люди скучают по тому, что они видят у нас в театре. Они хотят это видеть в своей жизни – любовь, юмор, чувства.

У меня случилось так, что в период пандемии проболел месяц. Была высокая температура, дважды вызывал скорую помощь. Дней 10 было очень тяжело, но, к счастью, обошлось без больницы. Конечно, подобные вещи заставляют заняться тем, чего не видно – своей душой. А что происходит? А зачем ты здесь? Сегодня ты здесь, а завтра может просто не проснешься. Была небольшая паника , и в то же время пришло понимание, что надо жить как-то красиво, достойно. Конечно, все это стимулирует тебя на важные вещи – взять да сказать то, что думаешь, не терпеть, найти смелость, чтобы решить проблему, так как нет времени ждать, пока она решится кем-то.

Подобные вещи помогают больше доверять себе и заниматься своей жизнью. Потому что это такое сокровище! Когда у нас чего-то нет, мы плачем. Когда есть – забываем, что может и не быть. Кризисы вообще полезны и нужны сами по себе. Это я не к тому говорю, что их поддерживаю. Многие потеряли родных, бизнесы, здоровье – все это очень печально. Но раз это нам посылается, надо делать какие-то выводы.

У меня вывод такой: если я нахожусь в море, в лодочке, и вдруг начался шторм, просто надо понять, куда ставить парус. Его надо ставить, чтобы знать, куда дальше двигаться.

Когда я играл Тарковского (спектакль «Одна летняя ночь в Швеции», поставленный к юбилею Андрея Тарковского), то много изучал его мысли, понимание жизни, пересмотрел воспоминания и дневники. Есть у него фраза, которая для меня сейчас важнее всего. Искусство – это тоска человека по совершенству.