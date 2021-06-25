ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вот это выпускной! Смотрите, как прошло грандиозное шоу «Алые Паруса»

«Алые паруса» ежегодно собирают золотые награды самых престижных фестивалей. А телетрансляции невероятного по своей красоте и размаху поистине сказочного действа бьют все рекорды по количеству зрителей на самых разных платформах. И каждый раз организаторы поднимают планку шоу все выше и выше.

В этом году Россия отмечает 800-летие полководца, не проигравшего ни одного сражения, организаторы «оживят» героические события далекого XIII века, то самое Ледовое побоище, когда дружина Александра Невского разбила рыцарей. Кастинг в русское войско был очень строгим.

Для лучшей и эффектной телеверсии организаторы протянули тридцать километров кабелей. Больше ста камер, пятьдесят пять точек съемки — позволят разглядеть каждый парус, каждую улыбку, каждую деталь костюма.

В честь тридцатилетия символа России — триколора — не все семнадцать парусов на бриге будут алыми. Три полотнища на носу — белое, синие и красное. Такое тоже впервые. Неизменен лишь проход брига.

Общая площадь понтонной салютной площадки в этом году превысила шесть с половиной тысяч метров! А это значит, что небо над северной столицей России вновь раскрасилось во всевозможные цвета — мириадами фейерверков.

Сцена в этом году была сферической формы с огромными раздвижными экранами. Дизайн футуристический, а точнее – даже космический.

Ее наверняка по достоинству оценили артисты, которые поздравляют выпускников. Звезды, точнее целое созвездие: Светлана Лобода, Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Алина Астровская, Антон Лаврентьев, Ваня Дмитриенко.

Неожиданным для всех стало появление на сцене Аниты Цой, которая назвала петербуржцев питерцами, чем обидела местных жителей.

Увидеть эту сказку — мечтают жители многих стран, в том числе и Эстонии, так как мы ближе многих других находимся к Санкт-Петербургу.

«Алые паруса» в цифрах

Главный символ праздника, двухмачтовый бриг «Россия», создали в 2019-м. Площадь алых парусов брига — около 900 квадратных метров. Конструкторы при работе руководствовались старинными кораблестроительными методами и совмещали их с новаторскими решениями, чтобы улучшить ходовые качества брига.

30 метров — высота мачт корабля

Высоту двух мачт судна рассчитывали, исходя из высоты мостов Санкт-Петербурга. Фок-мачта и грог-мачта брига «Россия» изготовлены из стали.

18 парусов у брига «Россия»

Символ праздника украшают 18 парусов алого цвета. Паруса отшивали из облегченных материалов специально для бала выпускников. В 2021-м на судне появятся белый и синий парус. Так организаторы праздника отметят 30-летие российского флага.

16 узлов — максимальная скорость корабля под парусом

При создании брига «Россия» конструкторы сохранили ходовые качества судна. Бриг может развивать скорость в 16 узлов под парусом и девять узлов — на двигателе. 16 узлов — максимальная скорость для кораблей подобного класса.

15 раз Иван Ургант становился ведущим праздника «Алые паруса»