ФОТОФАКТ ⟩ Вы даже представить себе не можете, сколько стоит один килограмм эстонской земляники!

70 евро за килограмм этой душистой ягоды. Не кажется ли вам, что многовато?

Metsmaasikas, Balti jaama turg ФОТО: Konstantin Sednev

По словам продавца, такая цена обусловлена сложностью сбора земляники. «Земляника — лесная ягода, и, чтобы ее собрать, уходит много времени. Хороший сборщик наберет 100-граммовую коробочку лишь за час. Да и спина будет болеть после таких физических упражнений», - оправдала продавец высокую цену на землянику.

Ягоду на рынке также продают по цене 48 евро за килограмм. «Знаете, что такое 48 евро? Это ягода, попавшая под дождь. Она сохнет двое суток, так что, вероятно, собирали ее сразу после дождя. Такие ягоды нужно продать до вечера. Поэтому такая цена», - рассказала продавец.

К слову, земляника пользуется огромной популярностью, и сегодня, если верить торговцам, один посетитель рынка купил полтора килограмма. «На заморозку!» - воскликнул покупатель.