КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ⟩ Пропавшая 11 лет назад девочка нашлась! Всё это время она жила в соседнем доме

Девушка по имени Саджита тайно ушла к возлюбленному Рахману еще будучи подростком — она не могла быть с ним официально из-за принадлежности к разным религиям, говорится в статье.

Рахману сейчас 34 года. Все это время девушка жила взаперти в одной из комнат в его доме, а родители мужчины не подозревали, что там находился кто-то еще.

По данным издания, семья Саджиты искала девушку, ушедшую из дома без вещей и средств связи в 2010 году, долгие годы и обнаружила после того, как их сосед — Рахман — сам внезапно пропал и не появлялся около трех месяцев. Семья стала официально разыскивать его. Однажды старший брат Башир заметил Рахмана, а позже нашел дом в другой деревне, арендованный пропавшими влюбленными.

Башир рассказал, что Рахман, который работает маляром, имел отдельную комнату, всегда держал ее запертой и никогда никого не впускал. Он был вспыльчивым, и родители, жившие с ним, редко беспокоили его.

«Иногда он вел себя как психически ненормальный человек, становился агрессивным, если кто-то пытался проникнуть в его комнату. Он даже ел отдельно», — рассказал Башир.