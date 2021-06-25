СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ! ⟩ Козленок родился с лицом обезьяны и зрачками-сердечками, заставив людей поверить в невозможное

Когда фермер увидел обезьяноголового, он был в шоке. Никто не понимал, почему с козлёнком такое произошло. Здоровье его мамы было выше всяких похвал, да и у остального поголовья не было никаких отклонений. Впрочем, объяснение нашли. По мнению "специалистов", детеныш родился таким просто из-за того, что его папа — обезьяна. Это, конечно, невозможно. Но в теорию поверило слишком много людей. Настолько, что местному ветеринару Мухаммаду Юсефу пришлось ее опровергать.