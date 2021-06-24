ФОТО ⟩ В Виймси утонул шестилетний ребенок

В четверг, 24 июня, в полицию поступило сообщение об исчезновении 6-летнего Стефана в Виймси.

Мальчик был с отцом и сестрой на пляже, но исчез около 17.19. Матери позвонила дочь, чтобы узнать, не вернулся ли ее брат домой. Центр оповещения получил сообщение около 17.40. По словам матери, мальчик отправился на причал, но последовавший за сыном отец мальчика не нашел.

Чтобы найти ребенка, были организованы поиски как на суше, так и на воде. В поисках участвовали полицейские патрули и служебные собаки, спасатели на самолетах и ​​лодках, а также добровольцы. Район был обследован с помощью беспилотника, а поиск проводился и с помощью вертолета.