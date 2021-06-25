Пт, 25.06.2021
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КАКОВА РЕАКЦИЯ? ⟩ Бероев надел желтую звезду и сравнил ковидные ограничения с Холокостом

Егор Бероев ФОТО: Instagram

Российский актер Егор Бероев на церемонии вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы» сравнил ковидные ограничения в Москве с Холокостом, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Расстрига».

Однозначный герой (или антигерой) недели в социальных сетях – актёр Егор Бероев, который выступил против обязательной вакцинации, надев на пиджак жёлтую звезду, пишет svoboda.org.

Это заявление артист сделал на вручении премии «ТЭФИ – Летопись победы». Бероев вышел на сцену в пиджаке с большой желтой звездой — такой отличительный знак по приказу нацистов должны были носить евреи на подконтрольной властям Германии территории в период Холокоста. Он сказал, что не прививался от коронавируса. «Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Как мы, потомки победителей, могли это допустить?» — пожаловался он.

Кроме того, Бероев попросил не допустить «сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных, евреев и неевреев, привитых и непривитых».

В ответ он получил целый шквал критики, негодования и насмешек, но и немало поддержки, особенно в соцсетях.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, год назад переболевший коронавирусом, считает, что вакцинироваться надо, пишет russian.rt.com.«То, что Бероев высказал, — это его личное мнение. Понимаете, агитировать не прививаться — это гораздо хуже, чем агитировать за прививку. Я не думаю, что здесь какой-то геноцид присутствует. Я считаю, для того чтобы хоть как-то облегчить ситуацию, надо прививаться. Потому что иначе коллективный иммунитет у нас не появится. Люди болеют, но через какое-то время они могут заболеть опять. Я знаю такие случаи. Медсестра, которая со мной работала в Коммунарке, она два раза уже переболела. Причём второй раз тяжело. Болезнь никуда не исчезла, она присутствует. И её можно ликвидировать только создав коллективный иммунитет», — отметил певец.

Актриса театра и кино Лукерья Ильяшенко считает, что ограничительные меры, связанные с коронавирусом, вводятся ради благополучия людей.

«Я прекрасно отношусь к ограничительным мерам. Мы первые разработали вакцину, она замечательная, а народ у нас абсолютно это игнорирует, не хочет прививаться. Сейчас идёт вспышка заболеваемости, посмотрите на статистику, что творится в Коммунарке», — подчеркнула она.

По её словам, число вакцинированных среди пациентов Коммунарки незначительно. «Это свидетельствует о том, что прививка работает», — говорит Ильяшенко.

Актриса привела в пример Израиль, где «вся страна привилась, они победили болезнь». «Надо прививать людей, вводить ограничения. И это нужно делать не только ради себя самого, но ведь это социальная ответственность перед окружающими. Всё очень правильно, я абсолютно поддерживаю», — сказала Ильяшенко.

Российская актриса театра и кино Ольга Будина заявила RT, что разделяет мнение Егора Бероева и прививаться не планирует. По её словам, «люди, которые не потеряли человеческое достоинство, должны присоединиться к Егору, поддержать его и сплотиться, как граждане государства, которые уважают себя, хотят видеть своё государство, идущим в ногу с тем, что говорит президент и начальник Роспотребнадзора».

«Сама тенденция кажется совершенно чудовищной. Понятно, что это начало некоего движения, которое ведёт, конечно же, к разделению людей на белых и чёрных», — полагает Будина.

Фигуристка Татьяна Навка считает, что люди должны прививаться либо находиться в изоляции, чтобы не подвергать риску остальных. «Люди должны понимать, что коронавирус не просто болячка, а страшный-страшный вирус сегодняшнего времени, и мы должны с этим считаться», — подчеркнула Навка.

«При всём моём уважении к медицине, ещё ни один академик во всём мире до сих пор не разгадал этой загадки, как коронавирус скажется в дальнейшем. И средство от этого на сегодняшний день только одно: либо полная изоляция, либо прививка», — добавила она.

Актёр Михаил Боярский в беседе с RT отметил, что привился со всей своей семьёй ещё в начале года, и считает, что формирование коллективного иммунитета через вакцинацию — единственный выход из сложившейся ситуации.

«Это зараза, от которой люди могут умереть. Нужно ценить свою жизнь — она даётся только один раз. И нужно делать всё возможное, чтобы уберечь не только себя, но и окружающих. Не нужно думать только о себе — не хочу и не буду. Это глупость. Вакцинация — это единственная возможность защитить и себя, и своих близких. Вакцинация необходима. Коллективный иммунитет — это единственный выход из положения. Мне кажется очень странным, что в нашей стране так либерально относятся к этому. «Мы не настаиваем на этом, кто хочет, тот пускай делает». В приказном порядке это нужно делать. Приказ номер один: всем вакцинироваться. И точка», — резюмировал Боярский.

В Москве с 28 июня посещать кафе и рестораны смогут только граждане, имеющие защиту от коронавируса, заявили в оперштабе. К ним относятся привитые от COVID-19, перенесшие болезнь за последние полгода или же имеющие отрицательный ПЦР-тест.

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