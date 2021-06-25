КАКОВА РЕАКЦИЯ? ⟩ Бероев надел желтую звезду и сравнил ковидные ограничения с Холокостом

Однозначный герой (или антигерой) недели в социальных сетях – актёр Егор Бероев, который выступил против обязательной вакцинации, надев на пиджак жёлтую звезду, пишет svoboda.org.

Это заявление артист сделал на вручении премии «ТЭФИ – Летопись победы». Бероев вышел на сцену в пиджаке с большой желтой звездой — такой отличительный знак по приказу нацистов должны были носить евреи на подконтрольной властям Германии территории в период Холокоста. Он сказал, что не прививался от коронавируса. «Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Как мы, потомки победителей, могли это допустить?» — пожаловался он.

Кроме того, Бероев попросил не допустить «сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных, евреев и неевреев, привитых и непривитых».

В ответ он получил целый шквал критики, негодования и насмешек, но и немало поддержки, особенно в соцсетях.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, год назад переболевший коронавирусом, считает, что вакцинироваться надо, пишет russian.rt.com.«То, что Бероев высказал, — это его личное мнение. Понимаете, агитировать не прививаться — это гораздо хуже, чем агитировать за прививку. Я не думаю, что здесь какой-то геноцид присутствует. Я считаю, для того чтобы хоть как-то облегчить ситуацию, надо прививаться. Потому что иначе коллективный иммунитет у нас не появится. Люди болеют, но через какое-то время они могут заболеть опять. Я знаю такие случаи. Медсестра, которая со мной работала в Коммунарке, она два раза уже переболела. Причём второй раз тяжело. Болезнь никуда не исчезла, она присутствует. И её можно ликвидировать только создав коллективный иммунитет», — отметил певец.

Актриса театра и кино Лукерья Ильяшенко считает, что ограничительные меры, связанные с коронавирусом, вводятся ради благополучия людей.

«Я прекрасно отношусь к ограничительным мерам. Мы первые разработали вакцину, она замечательная, а народ у нас абсолютно это игнорирует, не хочет прививаться. Сейчас идёт вспышка заболеваемости, посмотрите на статистику, что творится в Коммунарке», — подчеркнула она.

По её словам, число вакцинированных среди пациентов Коммунарки незначительно. «Это свидетельствует о том, что прививка работает», — говорит Ильяшенко.

Актриса привела в пример Израиль, где «вся страна привилась, они победили болезнь». «Надо прививать людей, вводить ограничения. И это нужно делать не только ради себя самого, но ведь это социальная ответственность перед окружающими. Всё очень правильно, я абсолютно поддерживаю», — сказала Ильяшенко.