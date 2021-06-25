Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие звезды на открытии фестиваля «Жара»

Несмотря на то что другие мероприятия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, да и не только, отменяются одно за одним, этот фестиваль выстоял и все-таки начал работу: церемонию открытия посетили Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Даня Милохин, Николай Басков, Клава Кока и множество других звезд российского шоу-бизнеса.

Внимание публики в этот вечер привлекла Юлианна Караулова, которая вышла в свет впервые после родов — всего три недели назад у 33-летней певицы и ее возлюбленного Андрея Черного родился сын Александр. Артистка с удовольствием общалась с журналистами, рассказывая о материнских буднях, и позировала фотографам, демонстрируя фигуру.

Развлекал публику и тиктокер Даня Милохин, который предпочел позировать фотографам, делая кульбиты. Впрочем, многие уже давно поняли, что из каждого своего выхода в свет этот суперпопулярный блогер делает настоящее шоу.

Даня Милохин ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

И если на красной дорожке блистал Даня Милохин, то звездой сцены в тот вечер стал Тимати. Он выступил со своим старым хитом «Баклажан», которым смог по-настоящему раскачать зал. Сам рэпер выглядел очень довольным и, казалось, наслаждался новой волной популярности, связанной с его недавним участем в шоу «Холостяк». При этом недавний отъезд его новой избранницы и победительницы проекта Катерины Сафаровой в Испанию его очевидно не беспокоил. По слухам, рэпер и модель никогда и не были вместе и лишь создавали видимость пары исключительно ради хайпа.

Тимати ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Еще один яркий номер в рамках фестиваля представила Вера Брежнева. Она выступила со своей новой песней «Розовый дым», мужскую партию в которой исполнил ее супруг Константин Меладзе. На сцене певица появилась в сверкающем платье-кольчуге и парике, явно вдохновившись похожим образом Дженнифер Лопес с Бала Института Костюма 2019 года.

Вера Брежнева ФОТО: Vyacheslav Prokofyev