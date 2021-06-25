Гороскоп на 25 июня для всех знаков Зодиака

Овен

Этот день несет иллюзорные представления, лживые обещания, обман. Избегайте темноты, меньше смотритесь в зеркало. Займитесь спортом, делами друзей, домом. Велика опасность травмы, агрессии или грубости. Любой конфликт закончится не в вашу пользу.

Телец

День несет неожиданные повороты, поэтому сохраняйте спокойствие, избегайте споров, которые могут привести к принципиальному противостоянию. Опасайтесь сплетен и клеветы. После работы спешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

Близнецы

Жизненный потенциал находится на низком уровне, что может стать причиной проблем в семейных отношениях, ссоры с партнерами или размолвки с друзьями. Излишняя мнительность или, наоборот, доверчивость может привести к недоразумениям в личной жизни.

Рак

Вероятно, сегодня у женщин-Раков появится возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице. А вот в личной жизни не исключены ревность или необоснованные обиды. Сон будет вещий и скоро исполнится.

Лев

Гороскоп на сегодня предупреждает о напряженном, противоречивом дне для Львов. Вероятно, неожиданное известие заставит вас переосмыслить свои действия или изменить приоритетные направления в работе. Женщинам-Львам предстоит интересная встреча.

Дева

Неблагоприятный день для Дев-коммерсантов. Сегодня они могут столкнуться с проблемами: не исключены финансовые потери или появление на пути серьезных трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных.

Весы

Удачный день для преодоления козней противников, улучшения материального благосостояния, поездок или дел, связанных с новыми контактами, особенно с иностранцами. Удачны встречи с общественными и политическими деятелями. Те, кто стремится заняться политикой, смогут наконец осуществить свое желание.

Скорпион

Напряженный, противоречивый день. Вероятны нежеланная встреча или неприятное известие. Звезды предупреждают мужчин-Скорпионов о возможности финансовых потерь. Женщины-Скорпионы должны приготовиться к тому, что их новое увлечение не окажется длительным – вероятны разочарование или обида.

Стрелец

Возможны проблемы с дальним окружением: соседями, дальними родственниками. Все благополучно разрешится, потому что вам нет равных в словесных единоборствах. Вечером вам необходимо уединение и временное отстранение от окружающего мира. Сон сбудется к полному удовольствию.

Козерог

Тяжелый, опасный день для Козерогов. Неблагоприятные тенденции этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о собственном характере или о достоинствах партнеров. Рекомендуется разорвать все ненужные связи.

Водолей

День накопления, внутренней свободы. Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Обратите внимание на отношения с друзьями, соседями, дальними родственниками – не исключены происки недругов.

Рыбы