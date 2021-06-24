Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

«Лучшие ее главные роли за последние 15 лет здесь. Люська в «Беге», Паола, Апполинария в «Красавце-мужчине», Аспази в «Шляпке», «Грабеж», «Дни нашей жизни», «Сенная лихорадка» и «Голый король». Каждый сезон — премьера! Актриса до мозга костей, жадная до работы, чувствующая сок жизни, всегда волнующая и взволнованная. Продолжательница настоящей ленинградско-петербургской актерской династии», — говорится в посте, пишет Lenta.ru.

Причина смерти не уточняется. Волгиной было 53 года. Она появлялась в таких фильмах и сериалах, как «Иные», «Улицы разбитых фонарей», «Контора», «Белая стрела. Возмездие» и «Тайны следствия».

В апреле стало известно о смерти еще одной артистки из сериала «Улицы разбитых фонарей» — Нины Жернаковой. На счету 87-летней актрисы было более полусотни проектов.