Аврил Лавин взорвала TikTok, показав новую версию клипа Sk8er Boi с Тони Хоуком

Звезда 2000-х Аврил Лавин завела аккаунт в «Тиктоке» и опубликовала первое видео, которое буквально взорвало соцсеть. Канадская певица показала обновленную версию клипа на песню Sk8er Boi с участием известного скейтбордиста Тони Хоука, передает Life.ru.
В начале клипа Аврил Лавин сидит на рампе, а перед припевом камера приближается к ней вплотную — и на ее месте оказывается Тони Хоук. Своим роликом певица вызвала ностальгию у фанатов, которых поразила ее внешность. Несмотря на то что клипу почти 20 лет, звезда ничуть не изменилась. При этом ролик стал вирусным, собрав менее чем за сутки больше трех миллионов лайков.