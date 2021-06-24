Чт, 24.06.2021
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Аврил Лавин взорвала TikTok, показав новую версию клипа Sk8er Boi с Тони Хоуком
ВИДЕО!

Аврил Лавин ФОТО: mavrixphoto.com/mavrixphoto.com
@avrillavigne

He was a… @tonyhawk #GoSkateboarding #sk8rboi

♬ Sk8er Boi - Avril Lavigne

Почти за сутки первая публикация канадской певицы собрала больше трех миллионов лайков и 80 тысяч комментариев.

Звезда 2000-х Аврил Лавин завела аккаунт в «Тиктоке» и опубликовала первое видео, которое буквально взорвало соцсеть. Канадская певица показала обновленную версию клипа на песню Sk8er Boi с участием известного скейтбордиста Тони Хоука, передает Life.ru.

В начале клипа Аврил Лавин сидит на рампе, а перед припевом камера приближается к ней вплотную — и на ее месте оказывается Тони Хоук. Своим роликом певица вызвала ностальгию у фанатов, которых поразила ее внешность. Несмотря на то что клипу почти 20 лет, звезда ничуть не изменилась. При этом ролик стал вирусным, собрав менее чем за сутки больше трех миллионов лайков.

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