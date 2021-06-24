Аврил Лавин взорвала TikTok, показав новую версию клипа Sk8er Boi с Тони Хоуком

В начале клипа Аврил Лавин сидит на рампе, а перед припевом камера приближается к ней вплотную — и на ее месте оказывается Тони Хоук. Своим роликом певица вызвала ностальгию у фанатов, которых поразила ее внешность. Несмотря на то что клипу почти 20 лет, звезда ничуть не изменилась. При этом ролик стал вирусным, собрав менее чем за сутки больше трех миллионов лайков.