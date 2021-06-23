ОГО! ⟩ Военные музыканты США дадут бесплатные концерты в Эстонии

«Музыкальный коллектив »Хор солдат«, состоящий из 15 музыкантов и певцов, представит разнообразную программу с элементами джаза, популярной и рок-музыки», – говорится в сообщении.

Первый концерт состоится 30 июня в Нарве, в доме культуры «Ругодив». Перед зрителями, численность которых будет ограничена количеством бесплатных билетов в кассе, выступят с приветственной речью представители американского посольства и руководства Нарвы, пишет портал Sputnik Meedia.

Второй концерт 2 июля будет дан в узком кругу – музыканты и певцы выступят перед двумя сотнями гимназистов, участвующих в летней рабочей программе в Национальном учебном центре обороны Хумала в Харьюмаа. Как сообщили в Посольстве США, этот концерт «не предназначен для широкой публики», а журналистам, которые захотят на нем побывать, придется заранее зарегистрироваться в американском диппредставительстве.