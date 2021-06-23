Ср, 23.06.2021
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ОГО! ⟩ Военные музыканты США дадут бесплатные концерты в Эстонии

Американские солдаты. Фото иллюстративное. ФОТО: SPENCER PLATT/AFP

Музыканты и солисты оркестра и хора армии США в Европе и Африке (United States Army Europe-Africa Band) дадут три бесплатных концерта в Нарве, Таллине и Харьюмаа, сообщила пресс-служба Посольства США в Эстонии.

«Музыкальный коллектив »Хор солдат«, состоящий из 15 музыкантов и певцов, представит разнообразную программу с элементами джаза, популярной и рок-музыки», – говорится в сообщении.

Первый концерт состоится 30 июня в Нарве, в доме культуры «Ругодив». Перед зрителями, численность которых будет ограничена количеством бесплатных билетов в кассе, выступят с приветственной речью представители американского посольства и руководства Нарвы, пишет портал Sputnik Meedia.

Второй концерт 2 июля будет дан в узком кругу – музыканты и певцы выступят перед двумя сотнями гимназистов, участвующих в летней рабочей программе в Национальном учебном центре обороны Хумала в Харьюмаа. Как сообщили в Посольстве США, этот концерт «не предназначен для широкой публики», а журналистам, которые захотят на нем побывать, придется заранее зарегистрироваться в американском диппредставительстве.

Третий концерт, который начнется в 3 часа дня 3 июля на площади Свободы в Таллине, смогут посмотреть все желающие. В посольстве США заверили, что программа, составленная из популярной и современной музыки, будет интересной.

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