Смотрите, как попасть на летний фестиваль в Эстонии во времена коронавируса

Смотрите, как попасть на летний фестиваль в Эстонии во времена коронавирусаФОТО И ВИДЕО!
Ограничения исчезают, и большие вечеринки и фестивали возвращаются! Однако надо признать, что не все так, как раньше.
Ограничения исчезают, и большие вечеринки и фестивали возвращаются! Однако надо признать, что не все так, как раньше.
Заранее сделанный ПЦР тест действителен в течение 72 часов, быстрый тест можно сделать на месте, что дает доступ на фестиваль на 24 часа. Вакцинированные и переболевшие коронавирусом гости могут пойти на вечеринку без теста.
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