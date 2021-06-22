Вт, 22.06.2021
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Смотрите, как попасть на летний фестиваль в Эстонии во времена коронавируса
ФОТО И ВИДЕО!

Ограничения исчезают, и большие вечеринки и фестивали возвращаются! Однако надо признать, что не все так, как раньше.

Заранее сделанный ПЦР тест действителен в течение 72 часов, быстрый тест можно сделать на месте, что дает доступ на фестиваль на 24 часа. Вакцинированные и переболевшие коронавирусом гости могут пойти на вечеринку без теста.

Смотрите фото и видео!

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