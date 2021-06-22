Мистика или происки подсознания? В какие дни недели снятся вещие сны

Многие люди приходят в шок, когда в реальной жизни начнет происходить увиденное во сне. Одни считают это упомянутыми выше происками подсознания, другие верят в высшие силы, что пришли на помощь. Кто-то даже открывает в себе дар ясновидения. Согласно народным приметам, сны, явившиеся в определенные дни недели, непременно сбываются.

Если вы долгое время пытаетесь разгадать тайну или мучаетесь из-за нерешенной задачи — решение может прийти во сне в понедельник. При этом, если яркое ночное видение состоялось, но сложных ситуаций в жизни при этом нет — можно не обращать на него внимания.

Сны по вторникам зачастую являются последствием пережитых ярких эмоций. Сильные впечатления захватывают человека целиком, и даже ночью он продолжает ощущать их. Но вряд ли при этом у сна есть потенциал претвориться в жизнь.