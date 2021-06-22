ЧТО БЫ КУПИЛИ ВЫ? ⟩ Любимый дизайнер премьера Эстонии Оксана Тандит показала новую коллекцию: миром правят страсть и красный цвет

Основные «кислородные» цвета - красный, белый и черный - элегантно контрастируют с коралловым и светло-розовым. Коллекция очень заметная, очень женственная: здесь и длинные платья, и брючные костюмы, и любимые дизайнером комбинезоны. Предположим, каждое платье или костюм стоят не так уж и дешево. О цене на свои творения Тандит умалчивает: «Я не тиражирую созданные вещи после пандемии, то есть образцы есть часто в единственном экземпляре. Клиентки могут заказать понравившуюся модель по своим меркам и с желаемыми модификациями, а индивидуальный пошив всегда зависит от стоимости выбранного материала, сложности кроя, размеров заказчицы и времени, затраченного на изготовление платья или костюма. Поэтому - цена по договоренности».