ЧТО БЫ КУПИЛИ ВЫ? ⟩ Любимый дизайнер премьера Эстонии Оксана Тандит показала новую коллекцию: миром правят страсть и красный цвет

Все предметы коллекции удачно сочетают в себе вневременную классику и современные модные тенденции, уместные и для повседневного ношения, и для торжественных выходов в свет, и для летних коктейльных вечеринок.
Калев Лиллеорг
Как рассказала Оксана, «идея коллекции очень проста и понятна: даже в трудные времена нам не обойтись без красоты и моды. С одной стороны, я продолжила тему вечных ценностей в моде и экологичного дизайна, что позволяет носить одежду годами, с другой стороны, использовала любимые женщинами яркие летние цвета. Особенно красив закатный красный! Женщина в наряде такого цвета как бы призывает: посмотри на меня! И незамеченной она не останется. После долгого пребывания дома мы все, конечно, хотим дышать свежим воздухом и быть привлекательными».
Калев Лиллеорг
Основные «кислородные» цвета - красный, белый и черный - элегантно контрастируют с коралловым и светло-розовым. Коллекция очень заметная, очень женственная: здесь и длинные платья, и брючные костюмы, и любимые дизайнером комбинезоны. Предположим, каждое платье или костюм стоят не так уж и дешево. О цене на свои творения Тандит умалчивает: «Я не тиражирую созданные вещи после пандемии, то есть образцы есть часто в единственном экземпляре. Клиентки могут заказать понравившуюся модель по своим меркам и с желаемыми модификациями, а индивидуальный пошив всегда зависит от стоимости выбранного материала, сложности кроя, размеров заказчицы и времени, затраченного на изготовление платья или костюма. Поэтому - цена по договоренности».
Коллекция доступна в дизайнерском салоне Оксаны Тандит в Таллинне на Торнимяэ, 5.
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