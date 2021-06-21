24 ГРАДУСОВ ⟩ На каком пляже самая теплая вода?

По данным службы погоды, самая теплая морская вода зафиксирована в Роомассааре на острове Сааремаа. Там она составляла 24,6 градуса. На материковой Эстонии наиболее теплая вода в Пярну - 24,5°С.
Самая низкая температура воды наблюдается на острове Рухну, где температура воды составляет всего 17,1°С. А вот жителей Северо-западного побережья на пляже Нарва-Йыесуу радует. Там вода прогрелась до 24,1 градусов.
Столичные пляжи потихоньку догоняют остальные уголки Эстонии. На пляже Пирита вода составляет 18,7 градусов!
Портал Limon.ee желает всем солнечного и некислого лета!