Пн, 21.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

24 ГРАДУСОВ ⟩ На каком пляже самая теплая вода?

Пляж. Фото иллюстративное. ФОТО: Konstantin Sednev

В Эстонию пришла тропическая жара, а вместе с ней эстонские пляжи начинают напоминать жаркие южные курорты. Еще в первую неделю купального сезона температура воды достигала 22°С, а сейчас вода прогрелась практически до 25°С.

По данным службы погоды, самая теплая морская вода зафиксирована в Роомассааре на острове Сааремаа. Там она составляла 24,6 градуса. На материковой Эстонии наиболее теплая вода в Пярну - 24,5°С.

Самая низкая температура воды наблюдается на острове Рухну, где температура воды составляет всего 17,1°С. А вот жителей Северо-западного побережья на пляже Нарва-Йыесуу радует. Там вода прогрелась до 24,1 градусов.

Столичные пляжи потихоньку догоняют остальные уголки Эстонии. На пляже Пирита вода составляет 18,7 градусов!

Портал Limon.ee желает всем солнечного и некислого лета!

НАВЕРХ
Back