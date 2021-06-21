ЗАБАВНОЕ ФОТО ⟩ Мужской парикмахер из Тарту украсил свой автомобиль гениальным дизайном
Парикмахер из Тарту Руссо Футсал поделился на своей странице в Facebook необычным снимком своего автомобиля, который он украсил очень необычной наклейкой.
Парикмахер из Тарту Руссо Футсал поделился на своей странице в Facebook необычным снимком своего автомобиля, который он украсил очень необычной наклейкой.
Руссо работает в салоне красоты в торговом центре Eeden в Тарту, а в свободное время он играет в футбол.
Он поделился снимком своего Mercedes-Benz, на котором теперь красуется забавная наклейка, которая создает иллюзию, будто сидящий за рулем Руссо одновременно с управлением автомобилем стрижет волосы клиенту.
По словам Руссо, это его личный автомобиль, на котором он передвигается ежедневно.
- рассказал он порталу Elu24.
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