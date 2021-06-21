Пн, 21.06.2021
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РЕДКИЙ КАДР ⟩ Эстонская светская львица удивила поклонников снимком с возлюбленным

Эстонская бизнес-леди и путешественница Лийс Ласс опубликовала в социальной сети прекрасное фото.

Бывшая телеведущая и светская львица Лийс Ласс опубликовала снимок, на котором можно увидеть, как она наслаждается временем, которое проводит со своим возлюбленным: красавица нежится в руках любимого, которые целует ее в шею.

Несмотря на то, что Лийс является активным пользователем социальных сетей, фото с любимым она показывает очень редко.

Смотри фото!

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