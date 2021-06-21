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Стало известно о романе Лободы с армянским олигархом

Светлана Лобода ФОТО: Sergei Karpukhin

В центре громкого скандала в очередной раз оказалась продюсер и, по некоторым сведениям, более чем близкая подруга певицы Светланы Лободы - дочка украинского олигарха азербайджанского происхождения Вагифа Алиева Нателла Крапивина. В комментариях осведомленные поклонники приоткрыли тайны над романом Лободы отнюдь не с Тиллем Линдеманном, а с известным олигархом, пишет eg.ru.

«Поговаривают, Светика Артур Гранц гуляет. И Тильда от него вроде как», - сообщил один из комментаторов. По данным Гугла, он считается одним из наиболее скрытых украинских бизнесменов. После распада Советского Союза получил паспорт Беларуси, хотя является армянином. С 2006 года проживает на Украине. Зарегистрировал компанию BF Capital, которая владеет всеми его активами - недвижимостью и сетью duty-free магазинов в аэропортах Украины, Грузии и Армении. Данные о семейном положении отсутствуют.

Информация о близких отношениях Лободы с Гранцем всплыла в украинских интернет-СМИ минувшей весной, когда загадочный богач на широкую ногу отмечал 50-летний юбилей и по этому случаю пригласил известных людей, среди которых, по слухам, были даже бывшие руководители Украины Петр Порошенко и Арсений Яценюк.

«Как стало известно, 4 мая многие представители политического бомонда Украины побывали на Кипре - на праздновании дня рождения бизнесмена Артура Гранца, - сообщал портал strana.ua. - В прошлом он был известен как человек, близкий к экс-нардепу и соратнику Яценюка Андрею Иванчуку, а ныне - как совладелец журнала Forbes Украина. Празднование происходило в одном из лучших отелей Кипра Anassa Hotel, где самый дешевый номер стоит от 500 евро за ночь, а территория отеля закрыта даже со стороны пляжа. В числе гостей были замечены ряд политиков и бизнесменов. Также на праздновании была известная украинская певица Светлана Лобода, которая, как рассказали нам представители окружения Гранца, является его гражданской женой».

«На остров прибыло множество друзей бизнесмена и певицы, в том числе дизайнер Бичолла Тетрадзе, дочь Нателлы Крапивиной София, модель и жена экс-нардепа Владислава Константиновского Юлиана Дементьева, а также артист Александр Ревва, - добавлял портал life.nv.ua. - Напомним, ранее Лобода спровоцировала слухи о своей помолвке. Она опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце правой руки. На фото Светлана позирует, сидя за столом в самолете. «Прилетела. У меня для вас есть новость. Подробности завтра», - подписала пост певица. Внимание фолловеров привлекло кольцо. Подписчики предположили, что оно обручальное. Также в сторис певица опубликовала видео из самолета, на котором видно, что возле иллюминатора лежит пышный букет роз.

Света не стала опровергать информацию, что колечко ей подарил Артур Гранц

Соцсети

 
Некий влиятельный мужчина, от которого Лобода родила дочь Тильду, упоминался в прошлогоднем интервью бывшего организатора гастролей певицы Стаса Пшеницына. «Называть имена я лучше не буду, - говорил промоутер. - Если я скажу, кто отец ее ребенка, меня повесят».
 
Уж не Артура ли Гранца он тогда имел в виду? «Да, у Лободы есть очень богатый мужчина по имени Артур, - подтвердил «Экспресс-газете» Пшеницын. - Уж не знаю, можно ли назвать Свету его женой. По крайней мере, она летает на его личном самолете. Но он не отец Тильды. Его еще не было рядом, когда Света ее родила. Связан ли с появлением этого человека нынешний разрыв Крапивиной с Лободой - могу только предполагать. Во время нашей совместной работы Нателла каждый месяц с ней ругалась. Звонила мне и заявляла: «Я больше не работаю со Светой. Она меня задолбала. Сам договаривайся с ней, как проводить концерты!» А потом благополучно с ней мирилась.
Но сейчас ситуация более серьезная. Насколько я слышал, Крапивину уже давно начали отодвигать от руководства процессом. А Нателла не тот человек, который будет мириться с ролью свадебного генерала. Я допускаю, что коммент, который она написала под фото Киркорова и Давы, был вызван эмоциями, что это был какой-то секундный порыв. По словам Светы, Крапивина об этом пожалела. А вот это ложь, вранье и провокация! Нателла никогда ни о чем не жалеет. Если говорить откровенно, Света сама является в какой-то степени гей-иконой. У Нателлы в друзьях огромное количество людей с нетрадиционной ориентацией. И явно ее возмутили не гомосексуальные отношения как таковые, а форма их подачи. «Чувак, не слишком ли ты заигрался?» - намекнула она Киркорову. Похоже, он не понимает, что его время ушло. Отчаянно пытается удержать ускользающую популярность и хоть как-то остаться на плаву. Но у него ничего не получается. И методы, к которым он прибегает, становятся все хуже и хуже.

Мне кажется, народному артисту России все-таки не совсем правильно приходить на громкое мероприятие в образе невесты и в окружении голых стриптизеров. Это выглядит омерзительно. Ладно - никому на хрен не нужный Дава таким образом пиарится. А в случае с Киркоровым идет конкретный диссонанс звания и заслуг с образом и поведением. И ему еще музыкальный продюсер Первого канала вручает «тарелку» за вклад в развитие шоу-индустрии. Это уже днище.

Нателла, в принципе, человек с очень взрывным характером. То, что ее эмоции проявили себя только сейчас, для меня даже удивительно. И несмотря на то, что они со Светой в моей жизни сыграли очень большую негативную роль, в нынешней ситуации я, наверное, на стороне Нателлы.

Это трудно объяснить, но я хорошо понимаю, почему она так поступила. В определенный момент люди, которые занимаются чем-то, имеющим отношение к творчеству, к крутому и качественному шоу, начинают осознавать, что все вокруг реально превращается в какой-то дикий безумный хайп. Я был на премии «Муз-ТВ» со своими артистами. И когда увидел всю эту мерзость, подумал, что, наверное, на следующую премию кто-то придет, засунув в задницу страпон.

А Нателла не играет в пиар-игры. При большом количестве недостатков она, если рубит, рубит до конца. Какой смысл ей устраивать пиар? У Лободы что, недостаток концертов? Абсолютно нет. Я склонен считать поведение Нателлы искренним. Она еще раз показала всему нашему шоу-бизнесу свои большие стальные яйца. Посмотрим, как дальше будут развиваться события! От этих дамочек всего можно ожидать».

 
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