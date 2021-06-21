Стало известно о романе Лободы с армянским олигархом

Но сейчас ситуация более серьезная. Насколько я слышал, Крапивину уже давно начали отодвигать от руководства процессом. А Нателла не тот человек, который будет мириться с ролью свадебного генерала. Я допускаю, что коммент, который она написала под фото Киркорова и Давы, был вызван эмоциями, что это был какой-то секундный порыв. По словам Светы, Крапивина об этом пожалела. А вот это ложь, вранье и провокация! Нателла никогда ни о чем не жалеет. Если говорить откровенно, Света сама является в какой-то степени гей-иконой. У Нателлы в друзьях огромное количество людей с нетрадиционной ориентацией. И явно ее возмутили не гомосексуальные отношения как таковые, а форма их подачи. «Чувак, не слишком ли ты заигрался?» - намекнула она Киркорову. Похоже, он не понимает, что его время ушло. Отчаянно пытается удержать ускользающую популярность и хоть как-то остаться на плаву. Но у него ничего не получается. И методы, к которым он прибегает, становятся все хуже и хуже.

Мне кажется, народному артисту России все-таки не совсем правильно приходить на громкое мероприятие в образе невесты и в окружении голых стриптизеров. Это выглядит омерзительно. Ладно - никому на хрен не нужный Дава таким образом пиарится. А в случае с Киркоровым идет конкретный диссонанс звания и заслуг с образом и поведением. И ему еще музыкальный продюсер Первого канала вручает «тарелку» за вклад в развитие шоу-индустрии. Это уже днище.

Нателла, в принципе, человек с очень взрывным характером. То, что ее эмоции проявили себя только сейчас, для меня даже удивительно. И несмотря на то, что они со Светой в моей жизни сыграли очень большую негативную роль, в нынешней ситуации я, наверное, на стороне Нателлы.

Это трудно объяснить, но я хорошо понимаю, почему она так поступила. В определенный момент люди, которые занимаются чем-то, имеющим отношение к творчеству, к крутому и качественному шоу, начинают осознавать, что все вокруг реально превращается в какой-то дикий безумный хайп. Я был на премии «Муз-ТВ» со своими артистами. И когда увидел всю эту мерзость, подумал, что, наверное, на следующую премию кто-то придет, засунув в задницу страпон.