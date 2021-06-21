БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА ⟩ Иванова ночь-2021: какие мероприятия пройдут по всей Эстонии и как безопасно отмечать

Помимо «частных» костров, по всей стране проходят различные мероприятия, в ходе которых также зажигаются уже официальные большие костры.
В этом году из-за пандемии некоторые празднования отменили, но у жителей Эстонии все еще есть несколько вариантов, куда можно отправиться и насладиться праздником.
Limon.ee собрал самые интересные мероприятия, посвященные Иванову дню-2021, из которых вы можете выбрать то, которое вам больше по душе, или же посетить несколько из них.
22 июня - праздник в Хайба
23 июня - Эстонский музей под открытым небом, 17:00-22:00, больше информации ЗДЕСЬ!
23 июня - праздник в деревне Валгейыэ
23 июня - празднования Иванова дня на острове Найссаар, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!
23 июня - Музей под открытым небом Виймси, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!
Также 23 июня празднования пройдут в Сауэ и Лагеди.
На самом большом острове Эстонии 23 июня пройдет несколько мероприятий, посвященных Иванову дню. Информацию смотри ЗДЕСЬ!
22 июня - праздник в Пярну, начало в 18:00, больше информации смотри ЗДЕСЬ!
23 июня - праздник в центре отдыха Fishing Village Kaluriküla Jaanipäev, начало в 17:00, больше информации ЗДЕСЬ!
23 июня - праздничный костёр в Валегранна, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!
23 июня - праздник в Йыхви, начало в 19:00
23 июня - в Кохтла-Ярве зажгут сразу четыре городских костра:
в парке у клуба Ахтмеской части, где выступят джаз-бэнд Mr.BLUES и группа «Пара тайн», начало в 18:00
У клуба Ору праздник начнется с 19 часов, здесь можно будет послушать хоры русских народных песен.
У клуба Сомпа в это же время выступят коллективы Кохтла-Ярвеского Центра культуры.
А в парк у этого Центра культуры в Ярвеской части города горожан приглашают к 20 часам. Здесь будет ансамбль эстонского народного танца Virulane и ансамбль «Свята Ватра».
23 июня - праздник Ивановой ночи в Силламяэ начнется в 15:00.
22 июня - праздник в Тырва, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!
22 июня - праздник в замке Пыльтсамаа, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!
22 июня - праздник в Касепя, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!
22-23 июня - праздник в Пюхаярве, на сцене Netsky, Nublu, Smilers, 5miinust и другие, больше информации ЗДЕСЬ!
23 июня - праздник в центре отдыха Пайде, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!
23 июня - праздник на Певческом поле в Рапла, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!
Как правильно развести костер самостоятельно?
«Рецепт безопасного костра прост – разжигать костёр нужно на специально подготовленном для него месте, а вокруг не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Огонь можно разводить только в безветренную погоду или при слабом ветре, а также в костре можно сжигать только непропитанную древесину и бумагу. Чтобы костёр не превратился в пожар, нужно его разжигать на безопасном расстоянии от лесов, зданий и горючих материалов. Это расстояние зависит от размеров вашего костра, хотя минимальное безопасное расстояние – 8 метров, или 13 шагов. Костер, диаметром больше одного метра, нужно разводить на расстоянии не менее 15 метров от горючих материалов», - объяснила эксперт отдела слежения за безопасностью Спасательного департамента Кади Лаанемяэ и добавила, что, разводя костер, необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня, например, ведро с водой или огнетушитель, чтобы при необходимости можно было потушить костёр или удержать его под контролем. Костёр нельзя оставлять без присмотра, так как для того, чтобы случилось несчастью, достаточно лишь пары секунд.