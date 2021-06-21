БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА ⟩ Иванова ночь-2021: какие мероприятия пройдут по всей Эстонии и как безопасно отмечать

Помимо «частных» костров, по всей стране проходят различные мероприятия, в ходе которых также зажигаются уже официальные большие костры.

В этом году из-за пандемии некоторые празднования отменили, но у жителей Эстонии все еще есть несколько вариантов, куда можно отправиться и насладиться праздником.

Limon.ee собрал самые интересные мероприятия, посвященные Иванову дню-2021, из которых вы можете выбрать то, которое вам больше по душе, или же посетить несколько из них.

Таллинн и Харьюмаа

22 июня - праздник в Хайба

23 июня - Эстонский музей под открытым небом, 17:00-22:00, больше информации ЗДЕСЬ!

23 июня - праздник в деревне Валгейыэ

23 июня - празднования Иванова дня на острове Найссаар, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!

23 июня - Музей под открытым небом Виймси, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!

Также 23 июня празднования пройдут в Сауэ и Лагеди.

Сааремаа

На самом большом острове Эстонии 23 июня пройдет несколько мероприятий, посвященных Иванову дню. Информацию смотри ЗДЕСЬ!

Пярнумаа

22 июня - праздник в Пярну, начало в 18:00, больше информации смотри ЗДЕСЬ!

23 июня - праздник в центре отдыха Fishing Village Kaluriküla Jaanipäev, начало в 17:00, больше информации ЗДЕСЬ!

23 июня - праздничный костёр в Валегранна, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!

Ида-Вирумаа

23 июня - праздник в Йыхви, начало в 19:00

23 июня - в Кохтла-Ярве зажгут сразу четыре городских костра:

в парке у клуба Ахтмеской части, где выступят джаз-бэнд Mr.BLUES и группа «Пара тайн», начало в 18:00

У клуба Ору праздник начнется с 19 часов, здесь можно будет послушать хоры русских народных песен.

У клуба Сомпа в это же время выступят коллективы Кохтла-Ярвеского Центра культуры.

А в парк у этого Центра культуры в Ярвеской части города горожан приглашают к 20 часам. Здесь будет ансамбль эстонского народного танца Virulane и ансамбль «Свята Ватра».

23 июня - праздник Ивановой ночи в Силламяэ начнется в 15:00.

Вся Эстония

22 июня - праздник в Тырва, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!

22 июня - праздник в замке Пыльтсамаа, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!

22 июня - праздник в Касепя, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!

22-23 июня - праздник в Пюхаярве, на сцене Netsky, Nublu, Smilers, 5miinust и другие, больше информации ЗДЕСЬ!

23 июня - праздник в центре отдыха Пайде, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!

23 июня - праздник на Певческом поле в Рапла, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!

Как правильно развести костер самостоятельно?