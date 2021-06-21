Пн, 21.06.2021
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БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА ⟩ Иванова ночь-2021: какие мероприятия пройдут по всей Эстонии и как безопасно отмечать
Добавлены рекомендации Спасательного департамента

Костер. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Приближается любимый многими жителями Эстонии летний праздник - Иванова ночь. Традиционно в ночь с 23 на 24 июня по всей стране люди выезжают на природу, жарят мясо и овощи, а также жгут костры, через которые самые смелые даже перепрыгивают.

Помимо «частных» костров, по всей стране проходят различные мероприятия, в ходе которых также зажигаются уже официальные большие костры.

В этом году из-за пандемии некоторые празднования отменили, но у жителей Эстонии все еще есть несколько вариантов, куда можно отправиться и насладиться праздником.

Limon.ee собрал самые интересные мероприятия, посвященные Иванову дню-2021, из которых вы можете выбрать то, которое вам больше по душе, или же посетить несколько из них.

Таллинн и Харьюмаа

22 июня - праздник в Хайба

23 июня - Эстонский музей под открытым небом, 17:00-22:00, больше информации ЗДЕСЬ!

23 июня - праздник в деревне Валгейыэ

23 июня - празднования Иванова дня на острове Найссаар, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!

23 июня - Музей под открытым небом Виймси, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!

Также 23 июня празднования пройдут в Сауэ и Лагеди.

Сааремаа

На самом большом острове Эстонии 23 июня пройдет несколько мероприятий, посвященных Иванову дню. Информацию смотри ЗДЕСЬ!

Пярнумаа

22 июня - праздник в Пярну, начало в 18:00, больше информации смотри ЗДЕСЬ!

23 июня - праздник в центре отдыха Fishing Village Kaluriküla Jaanipäev, начало в 17:00, больше информации ЗДЕСЬ!

23 июня - праздничный костёр в Валегранна, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!

Ида-Вирумаа

23 июня - праздник в Йыхви, начало в 19:00

23 июня - в Кохтла-Ярве зажгут сразу четыре городских костра:

в парке у клуба Ахтмеской части, где выступят джаз-бэнд Mr.BLUES и группа «Пара тайн», начало в 18:00

У клуба Ору праздник начнется с 19 часов, здесь можно будет послушать хоры русских народных песен.

У клуба Сомпа в это же время выступят коллективы Кохтла-Ярвеского Центра культуры.

А в парк у этого Центра культуры в Ярвеской части города горожан приглашают к 20 часам. Здесь будет ансамбль эстонского народного танца Virulane и ансамбль «Свята Ватра».

23 июня - праздник Ивановой ночи в Силламяэ начнется в 15:00.

Вся Эстония

22 июня - праздник в Тырва, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!

22 июня - праздник в замке Пыльтсамаа, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!

22 июня - праздник в Касепя, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!

22-23 июня - праздник в Пюхаярве, на сцене Netsky, Nublu, Smilers, 5miinust и другие, больше информации ЗДЕСЬ!

23 июня - праздник в центре отдыха Пайде, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!

23 июня - праздник на Певческом поле в Рапла, начало в 18:00, больше информации ЗДЕСЬ!

Как правильно развести костер самостоятельно?

«Рецепт безопасного костра прост – разжигать костёр нужно на специально подготовленном для него месте, а вокруг не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Огонь можно разводить только в безветренную погоду или при слабом ветре, а также в костре можно сжигать только непропитанную древесину и бумагу. Чтобы костёр не превратился в пожар, нужно его разжигать на безопасном расстоянии от лесов, зданий и горючих материалов. Это расстояние зависит от размеров вашего костра, хотя минимальное безопасное расстояние – 8 метров, или 13 шагов. Костер, диаметром больше одного метра, нужно разводить на расстоянии не менее 15 метров от горючих материалов», - объяснила эксперт отдела слежения за безопасностью Спасательного департамента Кади Лаанемяэ и добавила, что, разводя костер, необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня, например, ведро с водой или огнетушитель, чтобы при необходимости можно было потушить костёр или удержать его под контролем. Костёр нельзя оставлять без присмотра, так как для того, чтобы случилось несчастью, достаточно лишь пары секунд.

В засушливый летний месяц особенно важна осторожность, а возможные опасности разведения костра стоит тщательно продумать заранее. «Так как июнь был сухим, и по всей Эстонии Государственная метеослужба установила среднюю или высокую степень возгорания, нужно быть особенно осторожным. Небольшой костер также помогает создать хорошее настроение, и, если вы сомневаетесь в пожарной безопасности, стоит подождать с разведением костра до того момента, пока погодные условия станут лучше», - сказала Лаанемяэ.

Также при использовании гриля не стоит забывать о пожарной безопасности. «Если грилем долго не пользовались, нужно убедиться, что он в исправном состоянии. Особенно внимательно стоит проверить газовый гриль. Перед тем, как использовать новый гриль, нужно прочитать руководство по его эксплуатации и ознакомиться с описанными там советами по безопасности. Так вы избежите несчастий, а еда не превратится в угольки», - предупредила Кади Лаанеметс.

При использовании гриля, как и при разжигании огня, необходимо соблюдать требования к безопасному расстоянию - безопасное расстояние просчитывается исходя из того, какое устройство вы используете, а также оно прописано в руководстве по эксплуатации. При его отсутствии рекомендуется выбирать расстояние не менее восьми метров от легковоспламеняющихся материалов, леса или построек. Ответственный человек также держит под рукой первичные средства тушения огня.

Как при разведении костра, так и при использовании гриля, Спасательный департамент просит всех считаться со своими соседями. Чтобы узнать подробнее о том, как разжигать костёр или ближе познакомиться с правилами пожарной безопасности, звоните по инфо-номеру спасательной службы 1247.

Безопасность костра в Иванову ночь:

  • Договоритесь, кто в вашей компании будет отвечать за костер и безопасность на празднике: проследит, чтобы все соблюдали технику безопасности при разведении костра и у гриля, чтобы собравшиеся не переусердствовали с алкоголем и не сидели слишком большой группой в одном месте.
  • Расстояние между костром до 1 метра и ближайшим зданием должно быть не меньше 8 метров, а до костра большего размера – не меньше 15 метров.
  • Если вы разводите костер в лесу, то это можно делать только в специально обозначенных и подготовленных местах. Если таких мест поблизости нет, то расстояние от костра до леса должно составлять не меньше 20 метров.
  • Разводите костер на невоспламеняющейся поверхности. Огородите кострище камнями или соорудите его из земли и расчистите пространство на расстоянии, как минимум, половины метра вокруг костра.
  • Разжигайте костер только в безветренную погоду и следите, чтобы искры не летели на здания. Костер можно считать безопасным при скорости ветра меньше 5,4 м/с.
  • Чтобы костер в Иванову ночь горел красиво и не стал источником опасности, используйте для него исключительно дерево.
  • Не оставляйте костер без присмотра. Держите поблизости около 10 литров воды или 6-килограммовый огнетушитель.
  • Проследите, чтобы костер полностью прогорел, или потушите его водой.
  • Мангал или гриль должен находиться не меньше чем за 5 метров от здания.

Как не перегреться в жару?

  • Пейте много воды. Постарайтесь не употреблять напитков с высоким содержанием сахара и не переусердствуйте с алкоголем и кофе, а лучше вовсе откажитесь от них.
  • Наденьте легкую одежду светлых тонов и не забудьте о головном уборе.
  • Избегайте избыточной физической нагрузки и продолжительного пребывания на солнце.
  • Автомобили в такую погоду могут смертельной ловушкой – не оставляйте никого ждать вас в машине на солнце!
  • Особенно внимательно следите за детьми и пожилыми – они находятся в группе риска.
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