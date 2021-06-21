Силламяэский парень Артем Трохачев собирается весь Месяц Гордости (июнь) просидеть на Тоомпеа перед зданием Рийгикогу с радужным флагом на плечах, выступая за равноправие гей-пар в обществе. «Каждый человек, кто сталкивается с притеснением в обществе, должен об этом громко говорить», - верит Артем. Насколько безопасно в Таллинне размахивать радужным флагом и кто из политиков угостил гей-активиста мороженым? Пишет Elu24.

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22-летний Артем родился в Силламяэ, но после окончания средней школы переехал в столицу. Сейчас он работает в колл-цетре компании Telia консультантом по продажам, но, несмотря на плотный график, находит время бороться за то, во что верит. «В этом году я решил, что пришло время, нужно защищать наши права и бороться за равноправие браков. Я хочу, чтобы в Эстонии было так, как и во всех других нормальных странах», - говорит Артем.