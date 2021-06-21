Пн, 21.06.2021
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Певица Ленна Куурмаа вышла замуж за своего любимого мужчину

Ленна Куурмаа и Лаури Мяэсепп ФОТО: Konstantin Sednev

Эстонская певица Ленна Куурмаа и ее возлюбленный Лаури Мяэсепп связали себя узами брака в минувшие выходные, сообщает Elu24.

Об этом важном и прекрасном событии в жизни Ленны написал барт Лаури Таави. Пара была помолвлена еще в 2019 году, и вот они стали мужем и женой.

Поздравляем молодых и желаем счастья!

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