ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Певица Ленна Куурмаа выгла замуж за своего любимого мужчину
Эстонская певица Ленна Куурмаа и ее возлюбленный Лаури Мяэсепп связали себя узами брака в минувшие выходные, сообщает Elu24.
Эстонская певица Ленна Куурмаа и ее возлюбленный Лаури Мяэсепп связали себя узами брака в минувшие выходные, сообщает Elu24.
Об этом важном и прекрасном событии в жизни Ленны написал барт Лаури Таави. Пара была помолвлена еще в 2019 году, и вот они стали мужем и женой.
Поздравляем молодых и желаем счастья!