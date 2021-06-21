Павел Глоба предрек глобальный «ветер перемен» для четырех знаков Зодиака в июле
Предстоящий летний месяц принесет свои потрясения, пишет mk.ru.
Предстоящий летний месяц принесет свои потрясения, пишет mk.ru.
Российский астролог Павел Глоба подготовил новый прогноз на июль 2021 года. Как оказалось, сразу четыре знака Зодиака столкнутся с глобальными потрясениями в своей жизни. Речь идет об Овнах, Близнецах, Девах и Козерогах.
Овны в скором времени получат очень выгодные предложения – не стоит отказываться от подарка судьбы. Представители этого знака Зодиака сумеют реализовать все свои планы и давние мечты.
Кроме того, в жизни Овнов будут происходить серьезные изменения на личном фронте. Однако не стоит забывать о сопутствующих стрессах – берегите себя и будьте предельно осторожны.
Тотальная неуверенность будет буквально преследовать Близнецов. Представители этого знака Зодиака рискуют оказаться на так называемых «энергетических качелях» – впереди множество подъемов и падений. Зато июль 2021 года – отличное время для переоценки ценностей.
Глобальный круговорот событий должен привлечь внимание Дев. Им следует буквально «нырнуть с головой» в грядущие перемены. Такой смелый подход позволит представителям этого знака Зодиака добиться реального успеха. Следует помнить, что удача остается на стороне тех, кто продолжает упорно трудиться.
Успехи на личном фронте будут занимать все свободное время у Козерогов. Такому результату будет способствовать их природная привлекательность. Главное – не упустить свой шанс и не потерять при этом голову.