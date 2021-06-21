Павел Глоба предрек глобальный «ветер перемен» для четырех знаков Зодиака

Российский астролог Павел Глоба подготовил новый прогноз на июль 2021 года. Как оказалось, сразу четыре знака Зодиака столкнутся с глобальными потрясениями в своей жизни. Речь идет об Овнах, Близнецах, Девах и Козерогах.

Овны в скором времени получат очень выгодные предложения – не стоит отказываться от подарка судьбы. Представители этого знака Зодиака сумеют реализовать все свои планы и давние мечты.

Кроме того, в жизни Овнов будут происходить серьезные изменения на личном фронте. Однако не стоит забывать о сопутствующих стрессах – берегите себя и будьте предельно осторожны.

Тотальная неуверенность будет буквально преследовать Близнецов. Представители этого знака Зодиака рискуют оказаться на так называемых «энергетических качелях» – впереди множество подъемов и падений. Зато июль 2021 года – отличное время для переоценки ценностей.

Глобальный круговорот событий должен привлечь внимание Дев. Им следует буквально «нырнуть с головой» в грядущие перемены. Такой смелый подход позволит представителям этого знака Зодиака добиться реального успеха. Следует помнить, что удача остается на стороне тех, кто продолжает упорно трудиться.