ГОРЬКО! ⟩ В семье Элины Нечаевой прозвучали свадебные колокольчики

На нескольких снимках, сделанных на пярнуской Вилле Амменде, изображена семья Элины - ее родители, которые на выходных отметили годовщину свадьбы.

«Какой восхитительный уикэнд! Спросила своих родителей, каков их секрет долгой семейной жизни (22 года вместе)? Терпение и труд. Таков был ответ. А что вы думаете? Каков ваш рецепт долгих и счастливых отношений?» - подписала Нечаева под фотографиями.