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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Банный отдых уровня Бекхэма среди вечеринок в Ноблесснере: что это за рай на Земле?

Сауны-иглу компании Iglucraft с недавнего времени доступны для всех заинтересованных в хорошем городском отдыхе таллиннцев и гостей эстонской столицы. Для того, чтобы получить банное удовольствие, больше не нужно быть Дэвидом Бекхэмом. 

Именно британский футболист несколько лет назад оценил по достоинству баню, сделанную из природных материалов, от эстонских производителей. Сейчас в Таллинне появился целый банный городок, где за определенную плату можно получить сразу же несколько удовольствий. Это абсолютно новый тип отдыха, который пока еще набирает обороты в нашем городе. Месторасположение Iglupark выбрано самым чудесным образом - в порту Ноблесснер, на берегу моря, но в эпицентре самых горячих городских вечеринок. Несмотря на то, что за спиной идет праздник и бурное веселье, на территории банного комплекса чувствуешь себя приватно и уединенно, при этом есть возможность воспользоваться услугами баров, работающих в рамках этого бизнес-проекта, или потанцевать под горячие треки от диджея.

Любой желающий может сам выбрать, какой домик снять - спальный или банный. Есть различные варианты: от 3 часов до суток и даже более. Мы в этот раз отдохнули в сауне-иглу, у которой есть своя терраса со столиком и диванами, а также выход к морю, где можно искупаться после посещения бани. В случае плохой погоды компания до 10 человек успешно разместиться внутри домика иглу, где есть скамейки, розетки и полотенца. Но не стоит рассчитывать на этот городок только лишь в плохую погоду, мы убедились, что даже в +30 настоящие ценители бани смогут насладиться этим отдыхом на все 100 процентов. Бани иглу порадуют тех, кто не любит электрические сауны, здесь она топится именно дровами, что в наше время является редкостью. 

Iglupark - идеальное место для празднования дней рождения и проведения небольшого корпоратива для ценителей хорошего городского отдыха в необычной обстановке, но в хороших условиях. 

Смотрите галерею и видео! 

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