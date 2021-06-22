ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Банный отдых уровня Бекхэма среди вечеринок в Ноблесснере: что это за рай на Земле?

Именно британский футболист несколько лет назад оценил по достоинству баню, сделанную из природных материалов, от эстонских производителей. Сейчас в Таллинне появился целый банный городок, где за определенную плату можно получить сразу же несколько удовольствий. Это абсолютно новый тип отдыха, который пока еще набирает обороты в нашем городе. Месторасположение Iglupark выбрано самым чудесным образом - в порту Ноблесснер, на берегу моря, но в эпицентре самых горячих городских вечеринок. Несмотря на то, что за спиной идет праздник и бурное веселье, на территории банного комплекса чувствуешь себя приватно и уединенно, при этом есть возможность воспользоваться услугами баров, работающих в рамках этого бизнес-проекта, или потанцевать под горячие треки от диджея.

Любой желающий может сам выбрать, какой домик снять - спальный или банный. Есть различные варианты: от 3 часов до суток и даже более. Мы в этот раз отдохнули в сауне-иглу, у которой есть своя терраса со столиком и диванами, а также выход к морю, где можно искупаться после посещения бани. В случае плохой погоды компания до 10 человек успешно разместиться внутри домика иглу, где есть скамейки, розетки и полотенца. Но не стоит рассчитывать на этот городок только лишь в плохую погоду, мы убедились, что даже в +30 настоящие ценители бани смогут насладиться этим отдыхом на все 100 процентов. Бани иглу порадуют тех, кто не любит электрические сауны, здесь она топится именно дровами, что в наше время является редкостью.