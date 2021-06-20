Первенца принца Гарри и Меган Маркл лишат титула

Принц Чарльз, занимающий первое место в очереди на британский трон, планирует изменить ключевые юридические документы, чтобы его внук Арчи никогда не получил титул принца. Уточняется, что после вступления на престол он планирует ограничить количество ключевых монарших особ, так как на содержание королевской семьи расходуется слишком много средств налогоплательщиков.

Также издание отмечает, что подобное решение разозлило принца Гарри и Меган, а отношения между ними и остальными членами королевской семьи значительно ухудшились, пишет Lenta.ru.

Ранее в июне десятки тысяч британцев попросили королеву Елизавету II лишить всех титулов ее внука принца Гарри. Инициатором петиции стала автор книг о британской королевской семье леди Колин Кэмпбелл (Colin Campbell). По мнению писательницы, герцог Сассекский и его жена своими действиями вредят имиджу страны.