В Сочи жестоко избит экс-солист группы «Лесоповал»
СМИ стало известно о том, что в Сочи был жестоко избит россиянин Руслан Казанцев, экс-солист группы «Лесоповал».
СМИ стало известно о том, что в Сочи был жестоко избит россиянин Руслан Казанцев, экс-солист группы «Лесоповал».
Недавно в Сочи избили бывшего солиста группы «Лесоповал» Руслана Казанцева. Нам он рассказал, что все произошло в гостинице, где он отдыхал. И участницей конфликта были хозяйка отеля, ее муж и сын: https://t.co/i4w5TXQSZu pic.twitter.com/fvDdXPLRuu— Телеканал 360° (@360tv) June 17, 2021
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова самого музыканта, нападение на него произошло в одной из гостиниц в Адлере. Мужчина поругался с хозяйкой гостиницы, а та позвала мужа, пишет TopNews.ru.
Между мужчинами произошла серьезная перепалка, которая переросла в рукоприкладство. Муж хозяйки оскорблял Казанцева, а ее сын настолько сильно ударил музыканта по голове, что тот потерял сознание.
На вызов приехала полиция, но родственник владелицы отеля успел скрыться. Музыканта госпитализировали, и впоследствии прооперировали. По его словам, операций было две.
Позднее стало известно, какие именно травмы получил артист: из-за ударов медики нашли у него перелом челюстно-орбитального комплекса, сотрясение мозга и множество синяков.
В город музыкант приехал на гастроли. Вместе с ним в Адлере проживала его жена, в том же отеле располагался звукорежиссер Казанцева. После концерта они пришли в комнату в частном доме.
Он предполагает, что хозяйка затеяла скандал, чтобы выселить его из комнаты, которую он снимал за 15 000 рублей, а в сезон можно было выручить все 30 000.
По его словам, она обвинила музыканта и его компанию в пьянстве и пригрозила выселением. Так происходило дважды за вечер, после чего Казанцев вспылил и нагрубил женщине.