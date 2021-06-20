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В Сочи жестоко избит экс-солист группы «Лесоповал»

Руслан Казанцев ФОТО: Скриншот видео Youtube

СМИ стало известно о том, что в Сочи был жестоко избит россиянин Руслан Казанцев, экс-солист группы «Лесоповал».

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова самого музыканта, нападение на него произошло в одной из гостиниц в Адлере. Мужчина поругался с хозяйкой гостиницы, а та позвала мужа, пишет TopNews.ru.

Между мужчинами произошла серьезная перепалка, которая переросла в рукоприкладство. Муж хозяйки оскорблял Казанцева, а ее сын настолько сильно ударил музыканта по голове, что тот потерял сознание.

На вызов приехала полиция, но родственник владелицы отеля успел скрыться. Музыканта госпитализировали, и впоследствии прооперировали. По его словам, операций было две.

Позднее стало известно, какие именно травмы получил артист: из-за ударов медики нашли у него перелом челюстно-орбитального комплекса, сотрясение мозга и множество синяков.

В город музыкант приехал на гастроли. Вместе с ним в Адлере проживала его жена, в том же отеле располагался звукорежиссер Казанцева. После концерта они пришли в комнату в частном доме.

Он предполагает, что хозяйка затеяла скандал, чтобы выселить его из комнаты, которую он снимал за 15 000 рублей, а в сезон можно было выручить все 30 000.

По его словам, она обвинила музыканта и его компанию в пьянстве и пригрозила выселением. Так происходило дважды за вечер, после чего Казанцев вспылил и нагрубил женщине.

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