Вс, 20.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Пиар-директор Бузовой: «Мы дежурили у Оли днем и ночью, потому что она не хотела жить»

Ольга Бузова ФОТО: Соцсети

Для Ольги Бузовой Антон не просто пиарщик, но и близкий друг: он видит ее не только в лучах софитов. О том, через что они прошли вместе, Богославский рассказал в новой книге «БОльше чем пиар. Как создать звезду», выпущенной издательством «АСТ».

Богославский работает в шоу-бизнесе больше 10 лет — он приложил руку к успеху таких звезд, как МакSим, Андрей Гайдулян, Лена Катина и, конечно же, Ольга Бузова. Антон наблюдает изнутри не только за работой своих артистов, но и видит их в моменты отчаяния, слабости, поражения. Он всеми силами поддерживал Гайдуляна в период лечения актера от лимфомы, был рядом с Бузовой, когда та переживала болезненный развод с мужем — футболистом Дмитрием Тарасовым, и буквально не хотела жить.

О буднях пиарщика, а также о том, что происходит с селебрити за кулисами их популярности, Антон рассказал в книге «БОльше чем пиар. Как создать звезду», которая вышла в издательстве «АСТ». «СтарХит» публикует отрывки из главы про Бузову.

О характере

«Ее главным качеством является то, что она настоящая. Если Оле плохо, значит ей реально плохо, и она может показать это своим подписчикам. Когда ей хорошо, она от души демонстрирует эту радость. Когда она просит поддержки у своей аудитории, та всегда ее поддерживает, потому что люди знают, что и она умеет поддержать. Ей запросто могут написать в комментариях: «Оль, очень плохо… Меня бросил муж с тремя детьми». И она ответит этой женщине, может попереписываться с ней в директе, даже позвонить или пригласить на концерт. Кстати, Оля полностью сама ведет свой Инстаграм. Я могу лишь посоветовать ей что-либо в духе: не стоит надевать полосатое — в кадре будет рябить».

«Олины ранимость, искренность и чувствительность здорово подкосили ее во время бракоразводного процесса. Я очень боялся за нее, это было, действительно, тяжело. Думал, что она может умереть»...

О депрессии

«В то сложное время у нас, Олиных друзей, существовало понятие «дежурства с Олей». Она об этом, наверное, и не знает. Мы делали все, чтобы она в принципе не оставалась одна, так как в тот момент она постоянно говорила: «Я не хочу жить», «Мне все не нравится», «Я больше не могу». Это пугало. Нас жутко бесило, что мы не могли найти нужных слов, которые развернули бы ее мысли в другую сторону. В тот момент она просто поникла, перестала спать, не ела. Мы приезжали ее кормить: собирались все вместе, старались говорить о чем-то отвлеченном. Ситуацию осложняла ее публичность. Началась травля, возникло психологическое давление, от Оли отвернулось колоссальное количество людей».

«В один из разговоров с Олей я на эмоциях сказал ей: «Окей, делай с собой что хочешь. Но если что, за твоими собаками, Евой и Челси, некому будет присматривать, и мы отдадим их в питомник». Удивительно, но именно этот аргумент сработал. Оля сразу запротестовала: «Нет! Моих собак в питомник?!» Она очень любит Еву и Челси. Да и мы все их любим. Оля уцепилась за мысль о том, что если с ней что-то случится, собаки останутся одни. Спустя время в одном интервью она сказала, что в то время жила только ради своих собак и их комфорта. И все было и правда так: она выбирала просторную квартиру, чтобы им было где бегать; дом с огороженной территорией, чтобы спокойно с ними гулять; спала вместе с ними. И Ева до сих пор спит у Оли на груди. Оля называет ее «моя душа».

О предательстве

«В какой-то момент на Олю навалилось просто все. У нее отобрали машину, которая была ей подарена. В тот же вечер Саша Текила выгнал ее из офиса, который она снимала и сама оплачивала (у него есть помещения, которые он сдает в аренду). В тот момент мы все приехали на съемки Comedy Club, где Оля должна была быть, и, находясь в гримерной, обсуждали, что делать с машиной и на чем она будет теперь передвигаться по городу. Я предложил на время взять по бартеру автомобиль одного именитого бренда, пока не будет возможности приобрести его. Оля согласилась. Она знала, что Амиран Сардаров, для которого она много раз снималась во влогах и которого поддерживала в социальных сетях, сотрудничает с этим автомобильным брендом. Она написала sms-сообщение Амирану и попросила поделиться контактом менеджера, который мог бы решить ее вопрос. Однако, спустя время на ее просьбу пришел отказ — Амиран ответил, что не готов делиться никакими контактами и хотел бы вообще воздержаться от общения с Олей. Моему удивлению просто не было предела! Кстати, спустя пару дней Амиран, с которым я тогда сотрудничал, уволил меня по sms. Он даже не нашел в себе смелости позвонить и сказать несколько слов человеку, который сделал ему огромное количество эксклюзивных коллабораций с мировыми звездами».

НАВЕРХ
Back