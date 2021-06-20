Пиар-директор Бузовой: «Мы дежурили у Оли днем и ночью, потому что она не хотела жить»

Богославский работает в шоу-бизнесе больше 10 лет — он приложил руку к успеху таких звезд, как МакSим, Андрей Гайдулян, Лена Катина и, конечно же, Ольга Бузова. Антон наблюдает изнутри не только за работой своих артистов, но и видит их в моменты отчаяния, слабости, поражения. Он всеми силами поддерживал Гайдуляна в период лечения актера от лимфомы, был рядом с Бузовой, когда та переживала болезненный развод с мужем — футболистом Дмитрием Тарасовым, и буквально не хотела жить.

О буднях пиарщика, а также о том, что происходит с селебрити за кулисами их популярности, Антон рассказал в книге «БОльше чем пиар. Как создать звезду», которая вышла в издательстве «АСТ». «СтарХит» публикует отрывки из главы про Бузову.

О характере

«Ее главным качеством является то, что она настоящая. Если Оле плохо, значит ей реально плохо, и она может показать это своим подписчикам. Когда ей хорошо, она от души демонстрирует эту радость. Когда она просит поддержки у своей аудитории, та всегда ее поддерживает, потому что люди знают, что и она умеет поддержать. Ей запросто могут написать в комментариях: «Оль, очень плохо… Меня бросил муж с тремя детьми». И она ответит этой женщине, может попереписываться с ней в директе, даже позвонить или пригласить на концерт. Кстати, Оля полностью сама ведет свой Инстаграм. Я могу лишь посоветовать ей что-либо в духе: не стоит надевать полосатое — в кадре будет рябить».

«Олины ранимость, искренность и чувствительность здорово подкосили ее во время бракоразводного процесса. Я очень боялся за нее, это было, действительно, тяжело. Думал, что она может умереть»...

О депрессии

«В то сложное время у нас, Олиных друзей, существовало понятие «дежурства с Олей». Она об этом, наверное, и не знает. Мы делали все, чтобы она в принципе не оставалась одна, так как в тот момент она постоянно говорила: «Я не хочу жить», «Мне все не нравится», «Я больше не могу». Это пугало. Нас жутко бесило, что мы не могли найти нужных слов, которые развернули бы ее мысли в другую сторону. В тот момент она просто поникла, перестала спать, не ела. Мы приезжали ее кормить: собирались все вместе, старались говорить о чем-то отвлеченном. Ситуацию осложняла ее публичность. Началась травля, возникло психологическое давление, от Оли отвернулось колоссальное количество людей».