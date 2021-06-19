Певицу МакSим ввели в искусственную кому

Первые признаки простуды появились у МакSим еще неделю назад — накануне очередного концерта. Звезда сдала тест на ковид, оказавшийся отрицательным, и не стала отменять выступление. А спустя несколько дней 38-летнюю певицу увезли на скорой в одну из московских клиник – медики диагностировали у нее пневмонию и 40% поражения легких, пишет Starhit.ru.

Как стало известно, несмотря на интенсивную терапию и круглосуточную заботу лучших медиков, вчера состояние МакSим сильно ухудшилось.

«В какой-то момент у пациентки возникли проблемы с самостоятельным дыханием, так как выросло поражение легких. Сначала врачи попробовали неинвазивную вентиляцию, но она плохо помогла. Было принято решение ввести Марину в искусственную кому или, как это еще называется, медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, предотвратить кислородное голодание, – рассказал источник в больнице, где находится звезда. – Сейчас проводится комплексное обследования организма, чтобы иметь полную картину влияния болезни и выработать дальнейшую стратегию лечения».

Информацию об ухудшении самочувствия певицы подтвердила и ее пиар-директор. «МакSим, правда, сейчас подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, однако, паниковать не стоит, она находится в руках очень хороших врачей, ситуация под контролем. Накануне, когда мы разговаривали по телефону, Марина была настроена по-боевому, сказала, что все с ней точно будет хорошо!» – прокомментировала Яна Богушевская.

На постоянной связи с больницей и докторами находятся близкие и друзья артистки. Ситуацию осложняет ряд проблем со здоровьем у звезды: организм МакSим ослаблен после длительного восстановления, которое ей понадобилось после аварии несколько лет назад.